Чепиков рассказал, что чувствуют спортсмены после оглашения решения МОК

Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от Олимпийских игр в 2018 году. В эфире радио Sputnik двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков высказал личное мнение о том, стоит ли ехать на Олимпиаду под олимпийским флагом.

Во вторник, 5 декабря исполком МОК допустил российских спортсменов к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане только под олимпийским флагом.

Согласно решению МОК, на соревнования могут быть допущены спортсмены, не замешанные в допинговом скандале, их команда будет называться "олимпийские спортсмены России", которая должна выступать без гимна и атрибутики национальной сборной

Помимо сборной России МОК дисквалифицировал российский Олимпийский комитет, а также пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных. Кроме того, ОКР должен внести в МОК 15 млн долларов в качестве возмещения расходов на проведение допинг-расследования и в качестве вклада в развитие глобальной антидопинговой системы.

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков назвал запрет на представление своей страны на соревнованиях неприемлемым и унизительным. "Сам запрет представлять на соревнованиях свою страну не только противоречит сути олимпийского движения, но и выходит далеко за его рамки, так как ограничивает право спортсмена как человека и гражданина", — заявил глава ОКР.

В эфире радио Sputnik биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков рассказал, как чувствуют себя спортсмены после оглашения решения МОК.

"Конечно, спортсмены воспринимают это трагически. Примерно этот результат и ожидался, потому что была череда кощунственных дисквалификаций. И сейчас спортсмены, руководство будут решать: ехать под нейтральным флагом или бойкотировать. Думаю, не нужно осуждать тех, кто будет принимать участие в этих Олимпийских играх. Этих спортсменов нужно поддержать, болеть за них. Нужно понимать, что у спортсмена это, может быть, единственный шанс в жизни, он стремился к Олимпиаде на протяжении десятка лет, работал, тренировался. Олимпийские игры – это пик, вершина. Конечно, каждому спортсмену хочется там выступить и завоевать медаль", — сказал Сергей Чепиков.

Он отметил, что даже тем спортсменам, которых признают "чистыми" и допустят к участию в Олимпийских играх, будет нелегко.

"Самое тяжелое во всем этом будет решение о допуске — это может затянуться. А спортсменам же нужно готовиться, это все сбивает настрой. Поэтому будет очень сложно подойти к соревнованиям в хорошей форме. Но все равно, если у кого-то будет желание, нужно стараться и добиваться полноценной спортивной формы", — сказал Сергей Чепиков.

Хэштег #NoRussiaNoGames ("Нет России — нет Игр") лидирует в трендах российского Twitter после решения Международного олимпийского комитета (МОК) по российской олимпийской сборной. Пользователи выражают негодование решением комитета и слова поддержки и сочувствия спортсменам. Некоторые публикуют свои фотографии с хэштегом #NoRussiaNoGames, среди них российский гражданин Жерар Депардье.

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