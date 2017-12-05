Олейник: наказывать за оскорбление "евромайдана" – "чистое сумасшествие"

Сотрудники полиции у разбитых витрин магазина на улице Грушевского в Киеве

Сотрудники полиции у разбитых витрин магазина на улице Грушевского в Киеве

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк предложил ввести уголовную ответственность за "оскорбление" "евромайдана". Эту идею в эфире радио Sputnik прокомментировал украинский политик Владимир Олейник.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает, что за "оскорбление" и порицание "евромайдана" на Украине необходимо ввести уголовную ответственность.

"Есть глубокое убеждение, за оскорбление и порицание "Революции достоинства" (так на Украине называют "евромайдан" – ред.) давно нужно вводить уголовную ответственность", – заявил Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Шкиряка, "некоторые телеканалы и некоторые владельцы телеканалов ведут абсолютно антигосударственную деятельность". Замминистра, вероятно, говорил о депутате Рады Евгении Мураеве, которому принадлежит телеканал NewsOne.

"Здесь должны быть реальные правовые механизмы… Я надеюсь, что ситуация будет решена в нормальном правовом поле", – добавил он.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание телеканала NewsOne в Киеве, объяснив это несогласием с его политикой и потребовав извинений от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом".

Идею введения уголовной ответственности за "оскорбление" "евромайдана" прокомментировал в эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник.

"Это чистое сумасшествие… Они уже запретили расследовать в дальнейшем дела против участников Майдана и уничтожили все доказательства (их причастности к возможным правонарушениям, – ред.). Это в какой Европе такое прописано? Поэтому в данном случае это мракобесие. Они чувствуют: народ понимает, что реально произошел государственный переворот, произошло преступление. И они попыткой преследования тех, кто имеет иную точку зрения, пытаются заставить людей замолчать. Но так не будет: народ не будет молчать", – считает Владимир Олейник.

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