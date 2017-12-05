В Санкт-Петербурге 4-6 декабря проходит VII Международный форум "Арктика: настоящее и будущее". О создании Кольской опорной зоны и ее роли в развитии российской Арктики в эфире радио Sputnik рассказала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

О формировании "опорных зон развития" в северных районах России впервые стало известно в марте прошлого года. Тогда в Мурманске прошло выездное заседание президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики. После этого каждый регион разработал программу, основываясь на своих конкурентных преимуществах. О перспективах Кольского полуострова радио Sputnik рассказала руководитель Мурманской области Марина Ковтун.

"Наши главные проекты: комплексное развитие Мурманского транспортного узла, строительство крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка – это второй мощнейший проект, который работает на добычу углеводородов в Арктике. "Роснефть" на восточном берегу Кольского залива намерена реализовать проект по формированию береговой базы обеспечения шельфовых проектов. Это комплекс проектов, рассчитанный на срок до 2030 года, общей стоимостью более 100 млрд рублей", – отметила губернатор Мурманской области.

По ее словам, сейчас в развитии региона важную роль играет подготовка специалистов:

"Наша система образования всегда была направлена на то, чтобы обеспечить потребности предприятий в специалистах. Мы переформатировали систему их подготовки, создали Центр арктических компетенций. Мы заглядываем в будущее, выпускаем специалистов, которые нужны перспективным арктическим проектам".

Марина Ковтун: наш главный проект – развитие Мурманского транспортного узла Your browser does not support HTML5 audio

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