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"Холодный душ для США полезен". Политолог о списке СМИ-иноагентов

19:1005.12.2017
(обновлено: 19:13 05.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации Радио „Свободная Европа“/Радио „Свобода“ в ПрагеВывеска на здании штаб-квартиры международной радиовещательной организации Радио „Свободная Европа“/Радио „Свобода“ в Праге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Минюст РФ опубликовал список СМИ-иноагентов. В него вошли, в частности, "Голос Америки" и "Радио Свобода". Политолог Сергей Журавский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для США ответные меры со стороны России стали неожиданностью.

Журналисты перед началом пленарного заседания Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Мир не принадлежит США". Политолог о реестре американских СМИ-иноагентов
Российский Минюст обнародовал список из девяти СМИ, причисленных к иноагентам, куда попали в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода". Предполагается, что пока этот список расширяться не будет, если только США не введут новые ограничения работы российских СМИ.

Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ: "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), Телеканал Настоящее Время, "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Татаро-башкирскую службу Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

Пока этот список расширяться не будет, для этого нет оснований, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Главное – детали". Эксперт о запрете американским СМИ посещать Госдуму
Президент России Владимир Путин в конце прошлой недели подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Политолог, председатель Общероссийского общественного движения "Реформы – Новый Курс", кандидат политических наук Сергей Журавский в эфире радио Sputnik высказал мнение, что для США ответные меры со стороны России стали неожиданностью. 

"Мне кажется, они этого не ожидали. Они полагали, что все закончится выражением "глубокой озабоченности" со стороны России и на этом все завершится. Так что это (меры РФ против девяти СМИ, связанных с США, – ред.) для них будет своего рода "холодным душем". Я думаю, что это для них полезно", – сказал Сергей Журавский.

Он выразил надежду, что нынешняя "медиавойна", начатая Западом, рано или поздно завершится возвращением к нормальному сосуществованию.

"Обычно войны завершаются мирными соглашениями. Я полагаю, что этот всплеск русофобии на Западе, в частности, в Америке закончится. В конце концов, должно наступить нормальное состояние и мы начнем нормально сосуществовать, работать и сотрудничать. Я надеюсь, что это в конечном итоге произойдет", – заключил Сергей Журавский.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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