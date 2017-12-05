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Украинский политолог: Саакашвили оказался в Киеве по "наводке"

17:2505.12.2017
(обновлено: 17:28 05.12.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили со своими сторонниками в Киеве. 5 декабря 2017Михаил Саакашвили со своими сторонниками в Киеве. 5 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что целью акций Михаила Саакашвили было свержение государственной власти. В эфире радио Sputnik украинский политолог Сергей Слободчук отметил, что властям в отношении политика ничего не удалось предпринять.

Целью организованных экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили акций было свержение государственной власти на Украине, заявил на брифинге генпрокурор страны Юрий Луценко.

Задержание Михаила Саакашвили сотрудниками СБУ в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Мнение: у Саакашвили – личностный политический кризис
По его словам, деятельность команды Саакашвили финансировали представители экс-главы украинского государства Виктора Януковича, в частности, украинский бизнесмен Сергей Курченко. Всего окружение Саакашвили получило около 500 тысяч долларов, утверждает генпрокурор. За эти деньги они должны были содействовать "членам преступной группировки Януковича-Курченко в остановке их уголовного преследования, возобновления контроля над активами". Согласно видеоматериалам, которые опубликовала генпрокуратура, Курченко, в частности, через доверенное лицо просил соратника Саакашвили в случае прихода к власти закрыть все дела против бизнесмена, помочь приватизировать Одесский НПЗ, вернуть принадлежавший ему медиа-холдинг и футбольный клуб.

Утром 5 декабря в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, в котором он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Сотрудники СБУ попытались его задержать. 

Задержание Михаила Саакашвили сотрудниками СБУ в Киеве, Украина. 5 декабря 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Саакашвили на крыше: бывшего одесского губернатора снова сняли
Сторонники экс-президента Грузии силой освободили его из микроавтобуса, где его удерживали силовики. Сначала сторонники Саакашвили забрались на микроавтобус и взломали заднюю дверь, а затем освободили политика силой. 

Украинский политолог, политический консультант Сергей Слободчук в эфире радио Sputnik отметил, что власти, несмотря на громкие заявления, так ничего и не смогли предпринять в отношении Саакашвили, и это не случайно.

"Понятно, по чьей "наводке" Саакашвили оказался в Киеве – это было при поддержке США, структур Джорджа Сороса. Поэтому цель заявления Луценко – это вывести США из-под информационного удара. Прямо сказать об этом украинские власти не могут, поэтому они, как всегда, все списали на стандартное обвинение – на "агента Кремля". Но они постарались Саакашвили унизить, записав его не в полноценные "агенты Кремля", а всего лишь в агенты Курченко. Однако говорить у украинской власти пока получается лучше, чем что-то делать. Как мы видим, сторонники Саакашвили освободили его из автозака", – сказал Сергей Слободчук.

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Комментарии
13 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Ждем когда объявят саакашфили рукой Кремля !!!
17:33
05.12.2017
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old-oper
Все таки смешно читать всякую ересь от свидомых! Особенно рассмешила новость про бизнесмена из России, Януковича!
17:35
05.12.2017
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