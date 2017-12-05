Украинский политолог: Саакашвили оказался в Киеве по "наводке"

Целью организованных экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили акций было свержение государственной власти на Украине, заявил на брифинге генпрокурор страны Юрий Луценко.
Утром 5 декабря в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, в котором он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Сотрудники СБУ попытались его задержать.
Украинский политолог, политический консультант Сергей Слободчук в эфире радио Sputnik отметил, что власти, несмотря на громкие заявления, так ничего и не смогли предпринять в отношении Саакашвили, и это не случайно.
"Понятно, по чьей "наводке" Саакашвили оказался в Киеве – это было при поддержке США, структур Джорджа Сороса. Поэтому цель заявления Луценко – это вывести США из-под информационного удара. Прямо сказать об этом украинские власти не могут, поэтому они, как всегда, все списали на стандартное обвинение – на "агента Кремля". Но они постарались Саакашвили унизить, записав его не в полноценные "агенты Кремля", а всего лишь в агенты Курченко. Однако говорить у украинской власти пока получается лучше, чем что-то делать. Как мы видим, сторонники Саакашвили освободили его из автозака", – сказал Сергей Слободчук.
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