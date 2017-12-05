Проектировщик: в проект "Айсберг" входят уникальные подводные комплексы

Руководитель проектной группы ФПИ Виктор Литвиненко рассказал в эфире радио Sputnik о разработке подводных комплексов добычи полезных ископаемых. Разговор состоялся на VII международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

В России разработаны пять автономных подводных комплексов добычи полезных ископаемых. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко.

Разговор состоялся на VII международном форуме "Арктика: настоящее и будущее", который проходит в Санкт-Петербурге с 4 по 6 декабря.

По словам Виктора Литвиненко, разработка подводных комплексов велась в рамках проекта "Айсберг".

"Проект "Айсберг" – интересный амбициозный проект. В рамках проекта было разработано пять подводных автономных комплексов добычи полезных ископаемых, подготовлена необходимая конструкторская документация. Первый комплекс – автономный буровой подводный комплекс, который работает как на земле, так и под водой. Этого нет нигде в мире. Созданием занималась госкорпорация "Росатом". Второй комплекс – судно сейсморазведки, оно предназначено для работы на глубинах в любое время суток, в любое время года. Это такая гражданская подлодка, ее создание предполагает появление новой отрасли: подводного гражданского флота. Третий комплекс – судно-транспортировщик сервисного обслуживания: подводная лодка в виде катамарана, которая позволяет перевозить грузы на любые дистанции под водой. Четвертый комплекс – это ядерный реактор – "ядерная батарейка", которая способна работать под водой в течение года без обслуживания человека. Пятый комплекс – обеспечение безопасности всех остальных комплексов", – рассказал Виктор Литвиненко.

Проект "Айсберг", по его словам, предполагал решение сразу нескольких групп задач.

"Решение задач по всем направлениям: техническая безопасность, экологическая безопасность, вопросы, связанные с недопущением проникновения на эти объекты. Проект не мог быть запущен без заинтересованности будущего потребителя. Была поддержка со стороны "Газпрома", "Роснефти", "Росатома", Минобороны, Минпромторга. Один из основных аспектов, который исследовался при подготовке проектов – экологическая безопасность. Автономные системы абсолютно безопасны", – отметил Виктор Литвиненко.

Он сообщил, что результаты разработок передаются органам исполнительной власти. Уже проведено технико-экономическое обоснование всех комплексов проекта "Айсберг", запланировано создание рабочих прототипов.

Радио Sputnik и МИА "Россия сегодня" выступают информационными партнерами форума "Арктика: настоящее и будущее", который входит в число крупнейших деловых мероприятий страны. Организатором этого события выступает МОО "Ассоциация полярников" под руководством Артура Чилингарова – Специального представителя Президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.

Основной повесткой форума являются развитие опорных зон и моногородов, промышленная кооперация и современные системы связи, сохранение экологии и развитие экологического туризма в Арктике.

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