"Как в том анекдоте". Политик о новой идее в Раде

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что подаст в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за публичное отрицание "военной агрессии России против Украины".
"Я сегодня подписал законопроект о дополнении Уголовного кодекса Украины статьей 442-1, которой предлагаю ввести уголовную ответственность (до пяти лет лишения свободы) за публичное отрицание факта военной агрессии Российской Федерации против Украины. Завтра этот законопроект я зарегистрирую в Верховной раде и предлагаю внести его в повестку дня", – написал Геращенко во вторник на своей странице в Facebook.
Решение было принято по предложению экспертного совета при Госкомтелерадио Украины, который отбирает изданные в России книги и дает рекомендации относительно их ввоза в страну.
Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что с точки зрения как международного права, так и здравого смысла подобные законопроекты и запреты ничего под собой не имеют.
"К сожалению, ситуация на Украине ухудшается – как для самого государства, так и для населения. И при этом раскладе каждому, кто у власти, хочется себя чем-то проявить и показать, что он больше папа Римский, чем сам папа Римский. Законопроект или высказывание о том, что нужно запретить одно, нужно запретить другое, пятое, десятое, с точки зрения международного права и здравого смысла за собой ничего не несут. "Российская агрессия" ничем не подтверждена, и Россия сегодня не находится в состоянии войны с Украиной. Это как в том анекдоте: Украина воюет с Россией уже третий год, а Россия об этом ничего не знает. Также и вопрос с запретом русских сказок и русского языка", – сказал Вадим Колесниченко.
По его мнению, украинские власти сегодня оказались, по сути, в безвыходной ситуации.
"Я думаю, это постепенно наполняется чаша гнева, чаша нетерпения на Украине – с одной стороны. А с другой стороны, показывает безысходность нынешней власти, которая готова хвататься за что угодно, лишь бы каким-то образом выделиться и показать, что причина в того, что коррупция разъела власть, разъела правительство, государства, не в том, что на Украине такой президент и такие депутаты, а виноват кто-то со стороны. И подобные чудеса в ближайшее время мы будем видеть еще не один раз", – отметил политик.
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