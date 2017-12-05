"Как в том анекдоте". Политик о новой идее в Раде

В Верховной раде предложили наказывать за отрицание "военной агрессии России". Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные инициативы ни с точки зрения права, ни с точки зрения здравого смысла ничего под собой не имеют.

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что подаст в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за публичное отрицание "военной агрессии России против Украины".

"Я сегодня подписал законопроект о дополнении Уголовного кодекса Украины статьей 442-1, которой предлагаю ввести уголовную ответственность (до пяти лет лишения свободы) за публичное отрицание факта военной агрессии Российской Федерации против Украины. Завтра этот законопроект я зарегистрирую в Верховной раде и предлагаю внести его в повестку дня", – написал Геращенко во вторник на своей странице в Facebook.

Кроме того, как сообщило в понедельник украинское издание "Вести" , Национальный комитет по телевидению и радиовещанию Украины запретил продавать в стране изданные в России сказки о богатырях. Запрет коснулся двух книг: "Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях" и "Богатырские русские сказки".

Решение было принято по предложению экспертного совета при Госкомтелерадио Украины, который отбирает изданные в России книги и дает рекомендации относительно их ввоза в страну.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что с точки зрения как международного права, так и здравого смысла подобные законопроекты и запреты ничего под собой не имеют.

"К сожалению, ситуация на Украине ухудшается – как для самого государства, так и для населения. И при этом раскладе каждому, кто у власти, хочется себя чем-то проявить и показать, что он больше папа Римский, чем сам папа Римский. Законопроект или высказывание о том, что нужно запретить одно, нужно запретить другое, пятое, десятое, с точки зрения международного права и здравого смысла за собой ничего не несут. "Российская агрессия" ничем не подтверждена, и Россия сегодня не находится в состоянии войны с Украиной. Это как в том анекдоте: Украина воюет с Россией уже третий год, а Россия об этом ничего не знает. Также и вопрос с запретом русских сказок и русского языка", – сказал Вадим Колесниченко.

По его мнению, украинские власти сегодня оказались, по сути, в безвыходной ситуации.

"Я думаю, это постепенно наполняется чаша гнева, чаша нетерпения на Украине – с одной стороны. А с другой стороны, показывает безысходность нынешней власти, которая готова хвататься за что угодно, лишь бы каким-то образом выделиться и показать, что причина в того, что коррупция разъела власть, разъела правительство, государства, не в том, что на Украине такой президент и такие депутаты, а виноват кто-то со стороны. И подобные чудеса в ближайшее время мы будем видеть еще не один раз", – отметил политик.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом Минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.

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