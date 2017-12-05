Эксперт: "москитный флот" Украины сможет выступать только в роли камикадзе

В ВМС Украины рассказали о создании "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота. Военный историк Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, на что будут способны эти силы.

Первый серийный ракетный катер украинского производства "Лань" введут в состав Военно-морских сил Украины в 2019 году, сообщил командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко, передает "Украинский милитаристский портал".

По словам командующего, уже готов эскизный проект катера. "Лань" должен стать основой ударного потенциала украинских ВМС, в соответствии с принятой на ближайшие годы концепцией развития "москитных сил", отмечает издание.

По плану будет построено не менее трех катеров. Ожидается, что они будут вооружены украинскими противокорабельными ракетами "Нептун", которые сейчас разрабатываются, и иностранными огневыми системами.

Ранее Воронченко говорил, что катера проекта 58260 "Лань" будут собираться на киевском судостроительном предприятии "Кузница на Рыбацком", который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

В октябре украинские СМИ сообщали, что ВМС Украины внедряют тактику "волчьей стаи", которую командование планирует применять против Черноморского флота России. Суть тактики заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров против одного противника.

Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым", подполковник Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik отметил, что подобные задачи этим бронекатерам не под силу.

"В основу создания "москитного флота" положили проект бронекатеров "Гюрза", которые в свое время были разработаны для Узбекистана, для выполнения службы на реках. Понятно, что Украина этот проект модернизировала, чтобы он мог выполнять задачи в море. Но если почитать отзывы тех, кто эксплуатирует такой катер, то окажется, что эти отзывы не самые радостные. Потому что судно даже в готовом исполнении можно считать относительно боеготовым. Все, что они могут – это разгонять рыбаков в прибрежных водах. На что-то большее – на противодействие современному флоту, о чем мечтает Украина: мол, навешаем ракет, и сможем сделать, все, что угодно – они не годятся. Они могут служить только камикадзе", – сказал Сергей Ченнык.

По его словам, ВМФ Украины не стоит рассчитывать на проведение серьезных боевых операций.

"На сегодняшний день в ВМФ Украины употребляется интересный термин: "корабли условно боеготовы". Флагман украинских Военно-морских сил "Гетман Сагайдачный" находится на длительном ремонте, и когда из него выйдет – непонятно. А все, что еще более-менее может плавать, является условно боеготовым: это корветы "Тернополь", корабль управления "Славутич" и десантный корабль "Константин Ольшанский". Такая разнородность говорит о том, что с помощью этих Военно-морских сил можно, в лучшем случае, высадить десант в Зимбабве, но не более того. А проводить с таким флотом операции с более мощной морской державой – это только для тех, кто хочет героически погибнуть", – отметил Сергей Ченнык.

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