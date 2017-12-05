Эксперт: "москитный флот" Украины сможет выступать только в роли камикадзе

Первый серийный ракетный катер украинского производства "Лань" введут в состав Военно-морских сил Украины в 2019 году, сообщил командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко, передает "Украинский милитаристский портал".
По плану будет построено не менее трех катеров. Ожидается, что они будут вооружены украинскими противокорабельными ракетами "Нептун", которые сейчас разрабатываются, и иностранными огневыми системами.
Ранее Воронченко говорил, что катера проекта 58260 "Лань" будут собираться на киевском судостроительном предприятии "Кузница на Рыбацком", который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.
Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым", подполковник Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik отметил, что подобные задачи этим бронекатерам не под силу.
"В основу создания "москитного флота" положили проект бронекатеров "Гюрза", которые в свое время были разработаны для Узбекистана, для выполнения службы на реках. Понятно, что Украина этот проект модернизировала, чтобы он мог выполнять задачи в море. Но если почитать отзывы тех, кто эксплуатирует такой катер, то окажется, что эти отзывы не самые радостные. Потому что судно даже в готовом исполнении можно считать относительно боеготовым. Все, что они могут – это разгонять рыбаков в прибрежных водах. На что-то большее – на противодействие современному флоту, о чем мечтает Украина: мол, навешаем ракет, и сможем сделать, все, что угодно – они не годятся. Они могут служить только камикадзе", – сказал Сергей Ченнык.
По его словам, ВМФ Украины не стоит рассчитывать на проведение серьезных боевых операций.
"На сегодняшний день в ВМФ Украины употребляется интересный термин: "корабли условно боеготовы". Флагман украинских Военно-морских сил "Гетман Сагайдачный" находится на длительном ремонте, и когда из него выйдет – непонятно. А все, что еще более-менее может плавать, является условно боеготовым: это корветы "Тернополь", корабль управления "Славутич" и десантный корабль "Константин Ольшанский". Такая разнородность говорит о том, что с помощью этих Военно-морских сил можно, в лучшем случае, высадить десант в Зимбабве, но не более того. А проводить с таким флотом операции с более мощной морской державой – это только для тех, кто хочет героически погибнуть", – отметил Сергей Ченнык.
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