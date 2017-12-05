Политолог о заявлении главы МИД ФРГ: влияние США в Германии падает

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал пересмотреть европейскую и немецкую политику в отношении США и более уверенно отстаивать свои собственные интересы, сообщила во вторник газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на текст выступления Габриэля на берлинском форуме Фонда имени Кербера.
"Безоговорочность, с которой мы воспринимаем и сохраняем роль США, несмотря на эпизодические разногласия, начинает разрушаться", – говорится в тексте заявления министра. Он отмечает, что США и сами иначе начинают воспринимать Германию, а именно как "одного партнера из многих". "Это также значит, что нас неизбежно воспринимают как конкурентов", – считает Габриэль.
Габриэль призывает к тому, чтобы Германия в будущем более уверенно представляла собственные интересы. "Мы должны сами обозначать свои позиции и при необходимости проводить красные линии, за которые нельзя заходить партнерам", – гласит текст речи.
В эфире радио Sputnik директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт высказал мнение, что в немецком обществе есть запрос на такую позицию.
"Можно говорить о том, что влияние Соединенных Штатов падает именно в Германии. Приход в бундестаг партии "Альтернатива для Германии" – это наиболее яркий тому пример. Основной тезис этой партии – более самостоятельная внешняя и экономическая политика Германии и ослабление влияния США на принятие решений. Сейчас Германия находится в ситуации формирования новой коалиции либо выхода на новый избирательный процесс. И действующий министр иностранных дел Германии, представляющий социал-демократов, выступает именно с тех позиций, которые наиболее приемлемы немецкому электорату. А то, что есть запрос на такую позицию, что немецкий избиратель хочет видеть свою страну более самостоятельной, более автономной в принятии решений – это точно", – сказал Александр Шпунт.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!