Политолог о заявлении главы МИД ФРГ: влияние США в Германии падает

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль призвал к пересмотру политики в отношении США и отстаиванию собственных интересов. Политолог Александр Шпунт в эфире радио Sputnik высказал мнение, что на эту позицию в немецком обществе есть запрос.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль призвал пересмотреть европейскую и немецкую политику в отношении США и более уверенно отстаивать свои собственные интересы, сообщила во вторник газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на текст выступления Габриэля на берлинском форуме Фонда имени Кербера.

По мнению Габриэля, при президенте Дональде Трампе США "слабо" исполняют роль всемирно значимой политической силы.

"Безоговорочность, с которой мы воспринимаем и сохраняем роль США, несмотря на эпизодические разногласия, начинает разрушаться", – говорится в тексте заявления министра. Он отмечает, что США и сами иначе начинают воспринимать Германию, а именно как "одного партнера из многих". "Это также значит, что нас неизбежно воспринимают как конкурентов", – считает Габриэль.

Габриэль призывает к тому, чтобы Германия в будущем более уверенно представляла собственные интересы. "Мы должны сами обозначать свои позиции и при необходимости проводить красные линии, за которые нельзя заходить партнерам", – гласит текст речи.

В качестве примера министр приводит санкции в отношении России, которые американский конгресс принял летом, и которые, в конечном счете, могут иметь последствия для энергоснабжения в Германии.

В эфире радио Sputnik директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт высказал мнение, что в немецком обществе есть запрос на такую позицию.

"Можно говорить о том, что влияние Соединенных Штатов падает именно в Германии. Приход в бундестаг партии "Альтернатива для Германии" – это наиболее яркий тому пример. Основной тезис этой партии – более самостоятельная внешняя и экономическая политика Германии и ослабление влияния США на принятие решений. Сейчас Германия находится в ситуации формирования новой коалиции либо выхода на новый избирательный процесс. И действующий министр иностранных дел Германии, представляющий социал-демократов, выступает именно с тех позиций, которые наиболее приемлемы немецкому электорату. А то, что есть запрос на такую позицию, что немецкий избиратель хочет видеть свою страну более самостоятельной, более автономной в принятии решений – это точно", – сказал Александр Шпунт.

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