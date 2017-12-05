Мнение: у Саакашвили – личностный политический кризис

В Киеве задержан лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили, который грозился спрыгнуть с крыши дома. В эфире радио Sputnik политолог Артур Атаев высказал мнение, что время этого политика прошло.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности", сообщила пресс-служба СБУ.

Ведомство подтвердило информацию о задержании политика. Планируется его допрос.

В то же время издание "Украинская правда" со ссылкой на адвоката Саакашвили передает, что его клиента подозревают в "содействии свержению государственного режима".

Утром 5 декабря в квартиру Саакашвили пришли с обыском сотрудники Генпрокуратуры и СБУ. После этого бывший президент Грузии забрался на крышу восьмиэтажного дома и пригрозил спрыгнуть вниз.

Возле дома собрались сторонники Саакашвили, которые попытались штурмовать бойцов спецназа, перекрывших доступ к входу в подъезд. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.

В конце ноября СМИ сообщили, что власти решили выслать лишенного украинского гражданства Саакашвили из страны до конца года. В начале декабря политик заявлял, что его могут экстрадировать уже на следующей неделе, и в этом случае он предпочтет возвращение в Грузию выдворению в Европу.

Все события, связанные с Саакашвили, показывают, что его время как политика прошло. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Артур Атаев.

"Можно с уверенностью говорить, что нынешний "майдан" идет на Украине не по традиционному сценарию – нет активной мобилизации народных масс. И организаторы этого "майдана" – в растерянности, о чем и свидетельствуют неадекватные для политика, несуразные действия Саакашвили как основного организатора "МихоМайдана". То есть нетрадиционный сценарий побуждает к нетрадиционным, неадекватным действиям. Второе, о чем хотелось бы сказать, это то, что Запад перестал вмешиваться в события на Украине: активной поддержки нет, нет раскрутки в СМИ. Эта тема сейчас не особо интересна для мировых политических элит. И этот момент является причиной того личностного политического кризиса, который наблюдается у Саакашвили. Такие политики, как Саакашвили – политики-провокаторы – они "отмирают". Время Саакашвили проходит. Как правило, время деструктивного политика очень небольшое, ему в политической жизни отводится небольшой период", – сказал Артур Атаев.

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