"Мир не принадлежит США". Политолог о реестре американских СМИ-иноагентов

Минюст РФ признал иноагентами девять американских СМИ, журналистам которых запретят проход в Совфед и Госдуму. Политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik отметил полную обоснованность подобных мер со стороны России.

Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", "Радио "Свобода" и телеканал "Настоящее время", сообщается на сайте ведомства.

Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба "Радио "Свобода" (Azatliq Radiosi), "Радио "Свободная Европа/Радио Свобода" (PCE/PC), "Сибирь.Реалии" и проект "Фактограф".

Журналистам СМИ, включенных в реестр, запретят проход в Совет Федерации и Госдуму.

Как рассказал РИА Новости глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, список иноагентов пока дополнять не будут. Так, в реестр не попадет телеканал CNN.

"В этот список попали американские пропагандистские компании, существующие на государственные деньги и ведущие свою деятельность на русском языке. CNN не пропагандистская компания, и другие СМИ – не буду их называть, пусть это будет на совести тех, кто их раньше упоминал в этом контексте, – тоже не подпадают под это определение", – отметил сенатор.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о СМИ-иноагентах 25 ноября. Документ стал вынужденной ответной мерой на притеснение российских медиа в США, и, в частности, на требование к телеканалу RT America и партнерской компании Sputnik – Reston Translator – зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

В МИД РФ отметили, что Москва может снять ограничения, если Вашингтон поступит аналогичным образом.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik отметил полную обоснованность ответных мер со стороны России.

"Это вполне адекватный, линейный ответ на инициативы и (американского) конгресса, и США в целом. Я думаю, что ответ должен быть не только линейным, но и гибридным. США в своих изысканиях глубины свободы слова зашли так далеко, что от этой свободы ничего не осталось. США нарушают свое собственное право и не стесняются ничего. Я думаю, что пришло время просто показать США, что так поступать, мягко говоря, не стоит, мир не принадлежит им, и те правила, которые установлены для всех, они обязательны для всех. Международное право, в конце концов, необходимо восстанавливать. И если США декларируют, что они демократическая страна, они должны следовать собственным правилам, в том числе, а не менять их под себя по мере развития конфликтных ситуаций", – сказал Алексей Мухин.

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