Эксперт: США "переписали" на себя победу в Сирии? Этого и следовало ожидать

"Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательств по разгрому ИГ*. Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГ*, и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров. Глобальная коалиция будет продолжать операции в Сирии в поддержку местных сил на местах с тем, чтобы завершить разгром ИГ* и стабилизировать освобожденную территорию, а это, в свою очередь, позволит сирийцам-беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться в свои дома", – сказал РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пэхон.
В том, что представитель Пентагона приписал США заслуги по освобождению сирийской территории, нет ничего удивительного, считает ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян.
"Этого и следовало ожидать. Американцы всегда в итоге переписывают победу на себя. То же происходит и на примере Сирии. Всю работу сделали: сирийская правительственная армия, российские Военно-космические силы, иранские силы. Однако все "сливки" хотят собрать Соединенные Штаты, которые мало того, что не смогли бороться с игиловцами*, а еще и вооружали их, финансировали и делали все, чтобы они не проигрывали. Но они проиграли, а теперь американцы считают, что это их победа, и будут это представлять западному миру. Все это делается для того, чтобы принизить роль России в этой победе", – сказал Араик Степанян в эфире радио Sputnik.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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