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Эксперт: США "переписали" на себя победу в Сирии? Этого и следовало ожидать

11:2905.12.2017
(обновлено: 12:01 05.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСолдаты сирийской армии с флагом в ПальмиреСолдаты сирийской армии с флагом в Пальмире
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Представитель Пентагона Эрик Пэхон приписал большую часть заслуг в освобождении Сирии коалиции под руководством США, а не России. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Араик Степанян, в такой позиции нет ничего удивительного.

Разрушенное здание в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Пентагон отказался прокомментировать сообщение Минобороны России о скором освобождении от террористов территории Сирии к востоку от реки Евфрат, но уточнил, что считает это по большей части своей заслугой, а не заслугой РФ.

"Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательств по разгрому ИГ*. Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГ*, и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров. Глобальная коалиция будет продолжать операции в Сирии в поддержку местных сил на местах с тем, чтобы завершить разгром ИГ* и стабилизировать освобожденную территорию, а это, в свою очередь, позволит сирийцам-беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться в свои дома", – сказал РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Групповой удар бомбардировщиков Ту-22М3 по позициям ИГ* в Сирии. 26 ноября 2017
© Фото : Министерство обороны РФ
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Ранее в Минобороны заявили, что в Сирии прошло первое собрание делегатов Комитета по управлению восточными территориями Евфрата, на которое пригласили представителя российской группировки войск. На собрании представитель курдов заявил, что курдские формирования готовы обеспечить безопасность российских военных на восточном берегу Евфрата в Сирии. Для взаимодействия с отрядами ополчения создан Объединенный оперативный штаб, в его состав вошли российские военные и представители восточных племен Евфрата. При этом курдская сторона подчеркнула, что члены Комитета по Евфрату рассматривают восточные районы провинции Дейр-эз-Зор как неотделимую часть Сирии.

В том, что представитель Пентагона приписал США заслуги по освобождению сирийской территории, нет ничего удивительного, считает ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян.

"Этого и следовало ожидать. Американцы всегда в итоге переписывают победу на себя. То же происходит и на примере Сирии. Всю работу сделали: сирийская правительственная армия, российские Военно-космические силы, иранские силы. Однако все "сливки" хотят собрать Соединенные Штаты, которые мало того, что не смогли бороться с игиловцами*, а еще и вооружали их, финансировали и делали все, чтобы они не проигрывали. Но они проиграли, а теперь американцы считают, что это их победа, и будут это представлять западному миру. Все это делается для того, чтобы принизить роль России в этой победе", – сказал Араик Степанян в эфире радио Sputnik.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Конечно они, американцы и во второй мировой победили освободив мир от фашистов,смех
11:57
05.12.2017
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