Политолог: прекратить транспортное сообщение с РФ? Антинародная идея Киева

Украинский министр призвал прекратить транспортное сообщение с Россией. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак, люди, предлагающие такие шаги, не заинтересованы в развитии экономики Украины.

Украина должна прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией, заявил РИА Новости министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, украинцам "незачем ездить в Россию".

"На данный момент есть поезда, которые ездят в Москву, и я надеюсь, что "Укрзалiзниця" ("Украинские железные дороги" — ред.) пересмотрит свою политику", — сказал Омелян, добавив, что после прекращения авиасообщения между странами "небо на голову не упало".

Министр признал, что в России живут родственники украинцев.

"Пусть они приезжают на Украину, возвращаются на Украину. <…> Мы будем вести разговор, безусловно, и с автобусными перевозчиками, которые организовывают много рейсов в ту строну. Нам необходимо убедить украинских граждан, что в Россию ездить нечего", — добавил он.

С октября 2015 года Киев ввел запрет на полеты российских авиакомпаний, транзит военных грузов и грузов двойного назначения. В ответ Москва запретила полеты украинских авиакомпаний в города России.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак выразил мнение, что от таких ограничений страдает, в первую очередь, сама Украина.

"Хочется надеяться, что подобное заявление министра останется лишь заявлением. Возможно, оно было сделано из-за того, что Россия закончила строительство железнодорожной ветки в обход Украины. Но то, что Украина делает в последнее время — пытается разорвать прямое транспортное сообщение с Россией — конечно, наносит прямой удар, в первую очередь, по самой Украине. Например, мы видим, что благодаря тому, что перестали летать самолеты между Киевом и Москвой, очень неплохо развивается аэропорт в Минске", — сказал Александр Дудчак.

Он отметил, что люди, предлагающие такие шаги, не заинтересованы в развитии украинской экономики.

"Складывается впечатление, что кому-то в руководстве Украины просто заплатили за подобный шаг, который нанес прямой ущерб и бюджету Украины, и гражданам, вынужденным нести дополнительные затраты на перелеты через другие города. Если будет разорвано еще и прямое железнодорожное сообщение, то, наверное, это будет сделано явно не по инициативе людей, заинтересованных в развитии украинской экономики. Как можно будет ехать из Киева в Москву? Теперь, наверное, в Минске будет развиваться еще и вокзал. Нынешняя власть и так не пользуется уважением народа, а подобные антинародные шаги просто выводят из себя простых людей, которые связаны с Россией. Около двух миллионов граждан Украины работают в России, и они первые по денежным переводам среди всех украинцев, работающих за рубежом", — отметил Александр Дудчак.

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