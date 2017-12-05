Военный эксперт: пробный взрыв может помочь в поисках подлодки "Сан-Хуан"

ВМС Аргентины устроили в зоне поисков пропавшей подлодки "Сан-Хуан" в океане мощный пробный взрыв. Военный эксперт Константин Сивков в эфире радио Sputnik пояснил цели такой операции.

ВМС Аргентины устроили в зоне поисков пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан" в океане пробный взрыв мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте и установили, что взрыв, связанный с пропажей подлодки, был сильнее, сообщает телеканал Todo Noticias.

Военные специалисты осуществили взрыв на глубине в 40 метров, чтобы сравнить звук от него со звуком зарегистрированного ранее взрыва в районе исчезновения субмарины.

Субмарина "Сан-Хуан", на борту которой находились 44 человека, перестала выходить на связь 15 ноября при переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. Известно, что в момент последнего выхода на связь экипаж сообщил о возникшей аварии.

По данным местных СМИ, в последнем сообщении говорилось о коротком замыкании, которое было вызвано морской водой, попавшей в аккумуляторы. Аргентинские военные выдвигали предположение, что на подлодке мог произойти взрыв из-за скопления водорода. При этом в Минобороны отвергают версию подрыва субмарины на мине.

Член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук Константин Сивков в эфире радио Sputnik пояснил цели пробного взрыва.

"Это может помочь сориентироваться с точки зрения звуковых сигналов: какие шумы были зафиксированы, и какие шумы получились в результате подрыва. Сопоставив эти шумы, можно сориентироваться, во-первых, в причине трагедии, во-вторых, в вероятном месте гибели подводной лодки", — сказал Константин Сивков.

Он поделился своим мнением о причинах взрыва на подлодке.

"Взрыв боекомплекта исключить нельзя. Но тогда вопрос, почему он взорвался. Не должно быть взрыва боекомплекта, если подводная лодка в нормальном состоянии. Я склоняюсь к тому, что речь идет о взрыве водородной смеси, которая образовалась в результате неправильной эксплуатации аккумуляторов. Они в таком случае выделяют водород, это приводит к возникновению воздушно-водородной смеси. Это гремучая смесь, которая из-за искры может взорваться", — сказал Константин Сивков.

После пропажи подлодки свою помощь Аргентине предложили несколько стран, в том числе Россия, США и Великобритания. Поиск субмарины продолжается.

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