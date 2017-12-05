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Политолог: спорт стал заложником политики

09:2405.12.2017
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© Flickr / anja_johnsonФлаг ОлимпиадыФлаг Олимпиады
© Flickr / anja_johnson
Исполком МОК на заседании в Лозанне примет решение по вопросу о допуске российских спортсменов до участия в зимних Олимпийских играх-2018. Политолог Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik отметил, что уже создана целая система неприятия России.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании в Лозанне примет решение о том, будет ли допущена сборная России к участию в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Исполком МОК будет проходить в течение двух дней, само решение будет озвучено во вторник, 5 декабря в 21:30 мск. В первой половине дня будут заслушаны доклады главы МОК Томаса Баха, международных федераций по летним и зимним видам спорта, отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по антидопинговой работе.

Олимпийский комитет России (ОКР) получил от МОК приглашение принять участие в заседании исполкома. В состав российской делегации вошли глава ОКР Александр Жуков, почетный член МОК, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов, а также двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Ранее СМИ назвали условия допуска россиян на Олимпийские игры.

О критериях МОК по возможному допуску российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Южной Корее в нейтральном статусе сообщает портал Inside the games. По его данным, российские спортсмены должны будут подать индивидуальные заявки с доказательствами своей непричастности к процессу, из-за которого национальная федерация "не смогла выстроить адекватную систему защиты и поддержки "чистых" атлетов".

Другим условием станет отсутствие имени спортсмена в базе данных московской антидопинговой лаборатории, полученной Всемирным антидопинговым агентством  в ноябре. По данным Inside the games, в базе содержатся имена нескольких тысяч россиян, которые якобы принимали участие в допинговой программе с 2012 по 2015 год.

Подобная система применялась Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для допуска россиян на чемпионат мира в 2017 году в Лондоне.

В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что спорт стал заложником политики.

"Крупные международные организации – и спортивные, и научные, и культурные – создают целую систему неприятия России на международном уровне, выставляют везде Россию в негативном свете. Спорт стал заложником такой политики: мол, Россия должна стать страной-изгоем, виноватой во всех бедах человечества. Заставить Россию каяться – это та особенность, которую сейчас пытаются применить", — сказал Дмитрий Солонников.

По его мнению, многие в спортивном мире заинтересованы в том, чтобы российская сборная приняла участие в соревнованиях.

"И международные телевизионные каналы, которые транслируют Олимпиаду, и бизнес, участвующий в спонсировании Олимпиады, заинтересованы в том, чтобы российская сторона участвовала в соревнованиях. Это и дополнительная аудитория, и дополнительная возможность заработать. В этом отношении полностью разрушить все мосты для конструктивного взаимодействия просто невыгодно очень многим", — сказал Дмитрий Солонников.

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