Эксперт о ракетной атаке Израиля по Сирии: это локальное столкновение

Сирийские ПВО отбили ракетную атаку Израиля по пригороду Дамаска. Политолог Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал сложившуюся ситуацию.

ПВО Сирии отбили ракетную атаку Израиля на Центр научных исследований на западе от Дамаска, рассказал РИА Новости осведомленный источник.



"ПВО Сирии уничтожили три из шести ракет, выпущенных Израилем по Исследовательскому центру в пригороде Дамаска", — рассказал собеседник агентства.



2 декабря сирийские ПВО также отразили ракетный удар Израиля по одному из военных объектов возле Дамаска. По данным израильских СМИ, целью атаки была иранская военная база.



Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который не стал комментировать саму атаку, заявил, что Тель-Авив может нанести удар по Сирии, если на ее территории будут размещены военные базы Ирана.



Вместе с тем, в Израиле признают, что создаваемая в Сирии южная зона деэскалации "частично" отражает интересы и учитывает пожелания еврейского государства. Об этом РИА Новости заявил заместитель гендиректора МИД Израиля Александр Бен-Цви.



Впрочем, высказывания дипломата диссонируют с преимущественно негативной тональностью оценок местной прессы, которая критиковала соответствующий российско-американо-иорданский меморандум как декларативный, недостаточно конкретный и жесткий.



Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.



"Мне кажется, речь идет о локальном вооруженном столкновении между Израилем и Сирией. Но нужно понимать, что в Сирии находятся российские ВКС, которые контролируют воздушное пространство. И эти удары, так или иначе, находятся в поле зрения российского командования. Израиль заявляет, что он опасается усиления присутствия Ирана в районе Голанских высот, на сирийско-израильской границе. Скорее всего, Дамаск не может договориться с Тегераном об отводе этих вооруженных сил с пограничной зоны. Москва, вероятно, занимает нейтральную позицию, и Израиль наносит удары. Думаю, необходимо выходить на тесный контакт. Пока, судя по всему, интрига не урегулирована, и с такими акциями в будущем придется сталкиваться. Хотя можно быть уверенными, что широких военных действий, войны между Сирией и Израилем быть не может", — отметил Станислав Тарасов.

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