Эксперт: Варшава решила, что с Киевом пора разобраться "по всей строгости"

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что его страна долго проявляла "ангельское терпение" в отношении Украины. Эксперт Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik отметил, что не случайно критика в адрес Киева зазвучала из Варшавы именно сейчас.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский считает, что Варшава в течение долгого времени проявляла "ангельское терпение" в отношении Киева.

"Мы продемонстрировали наше ангельское терпение Киеву, мы пытались действовать конструктивно. Но в течение двух лет по нашим предложениям не было ответа или реакция была отрицательной", – цитирует Ващиковского польское издание Polska The Times.

Он отметил, что проблемы между странами начались с того момента, как Украина запретила въезд мэру города Перемышль Роберту Хоме, а также отозвала решение об эксгумации останков поляков, погибших в годы Второй мировой войны.

"Мы видим проблемы, но мы намеренно не разглашаем их. Мы разговаривали с партнерами с Украины, и они просили не разглашать эти темы, потому что у них война, и конфликт будет служить только на пользу россиянам", – добавил польский министр.

Доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik высказал мнение, что слова Ващиковского – еще одно проявление "усталости от Украины", которая ощущается не только в Польше.

"Это еще один симптом ухудшения польско-украинских отношений, которое наметилось несколько раньше, когда тот же Ващиковский произнес свою крылатую фразу о том, что путь Украины в Европу с Бандерой невозможен. Сейчас польские власти продолжают гнуть ту же линию и шансы на примирение Варшавы и Киева представляются делом достаточно сложным. При этом, что интересно, нет сигналов и о том, что "коллективный Запад" намерен попытаться как-то улучшить отношения между двумя соседними государствами. А та "усталость от Украины", о которой и американцы уже во весь голос говорят, в Польше проявляется достаточно серьезно", – считает Юрий Борисенок.

По его мнению, не случайно в Польше это изменение отношения к Украине стало проявляться именно сейчас.

"Можно сказать, что Польша свою выгоду из украинского кризиса уже извлекла. По польским данным, более миллиона украинцев нашли себе работу на территории Польши – то есть, украинские граждане внесли определенный вклад в улучшение состояния польской экономики. Теперь можно разбираться и с Бандерой, теперь можно разбираться и с киевскими властями уже "по всей строгости"", – отметил Юрий Борисенок.

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