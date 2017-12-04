"Ситуация явно не улучшится". Эксперт о гибели экс-президента Йемена Салеха

Из Йемена пришли сообщения о гибели бывшего президента страны Али Абдаллы Салеха. Востоковед Юрий Зинин в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях нынешней ситуации в охваченной войной стране.

Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех погиб, когда вместе с другими руководителями возглавляемой им партии пытался добраться до провинции Маариб.

Как сообщает Sky News Arabia со ссылкой на военные источники, экс-президента убили мятежники-хуситы в населенном пункте Сунхан вблизи столицы страны Саны. По данным телеканала, пуля попала Салеху в голову, когда он вышел из машины из-за начавшейся стрельбы.

Ранее чиновник возглавляемой Али Абдаллой Салехом партии "Всеобщий народный конгресс" подтвердил гибель бывшего главы государства.

Между тем в соцсетях появились фото убитого Салеха. Снимки хуситы предоставили арабскому Sputnik.

Как рассказал РИА Новости представитель лояльной повстанцам части армии Яхъя аль-Махди, хуситы отслеживали передвижения Салеха несколько дней и в итоге попытались задержать его, но безуспешно. Началась перестрелка, в которой и погибли Салех и его сопровождающие.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин отметил, что Али Абдалла Салех являлся политиком, игравшим очень заметную роль в жизни Йемена. По его мнению, гибель экс-президента может стать началом нового этапа конфликта.

"Али Абдалла Салех – это человек, который более 30 лет правил Йеменом, в том числе внес вклад в объединение северной и южной частей страны в единое государство… Кстати, в его бытность президентом отношения с хуситами были достаточно напряженными, Али Абдалла Салех возглавлял в качестве главы государства вооруженную борьбу против них. После начала "арабской весны", когда Салех вынужден был покинуть президентский пост, а хуситы позже заняли Сану, бывший президент пошел на союз с ними, в связи с тем, что против Йемена тогда выступила арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. И это продолжалось до самого последнего времени, пока Али Абдалла Салех не заявил о желании примириться с соседними странами и, по сути, вышел из своего альянса с хуситами – и вот после этого он, как сообщают, был застрелен. Ясно, что ситуация в Йемене после таких событий явно не будет улучшаться", – заключил Юрий Зинин.

Гражданский конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы – шиитское движение "Ансар Алла" – восстали против властей во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Под их контролем оказались многие районы страны, включая столицу, однако после вмешательства в войну арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией властям удалось вернуть под свой контроль часть из них.

Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех до самого недавнего времени поддерживал хуситов и лояльные ему военные сражались на их стороне против арабской коалиции. Конфликт между недавними союзниками вспыхнул в Сане в минувшую среду. Али Абдалла Салех в понедельник подтвердил, что разрывает союз с хуситами.

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