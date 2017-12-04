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Сын Ратко Младича: сегодня мир совсем другой, и у нас появилась надежда

18:1204.12.2017
(обновлено: 18:15 04.12.2017)
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© REUTERS / International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)Сербский генерал Ратко Младич во время оглашения приговора в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017Сербский генерал Ратко Младич во время оглашения приговора в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017
© REUTERS / International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)
Сын бывшего командира армии боснийских сербов генерала Ратко Младича, осужденного МТБЮ, Дарко Младич рассказал радио Sputnik о том, как генерал отнесся к вынесенному ему приговору, а также о состоянии здоровья своего отца.

Защита бывшего командира армии боснийских сербов генерала Ратко Младича будет добиваться его медицинского освидетельствования сербскими врачами, заявил адвокат Драган Иветич.

Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ). 22 ноября 2017
© AP Photo / Peter Dejong
Эксперт: в деле Ратко Младича МТБЮ доказал свою необъективность
Международный трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) ранее признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, оправдав только в вопросе геноцида боснийских мусульман и хорватов. Обвинительный акт содержал два пункта о геноциде, пять пунктов о преступлениях против человечности, четыре пункта о нарушении законов и обычаев войны. В числе прочего суд признал Младича виновным в захвате в заложники сотрудников ООН в Боснии и Герцеговине в 1995 году, а также в геноциде мусульман в Сребренице.

"Мы все еще ждем ответ на наш запрос по поводу того, чтобы сербские врачи поехали и его (Младича – ред.) осмотрели. Это уже было одобрено Международным остаточным механизмом, но доктор Гаагского трибунала это блокировал. Мы ждем окончательного решения, и если оно не будет положительным, мы будем жаловаться в Международный остаточный механизм", – сказал Иветич в ходе видеомоста Москва – Белград, организованного МИА "Россия сегодня".

После закрытия МТБЮ в конце 2017 года рассмотрение жалоб будет передано в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, который продолжит работу в Гааге.

Во время конфликта на территории бывшей Югославии генерал Младич командовал армией Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ). Первое обвинение со стороны международного правосудия против него было выдвинуто в июле 1995 года, а спустя год экс-командующий был объявлен в международный розыск. С тех пор он скрывался, став самым разыскиваем подозреваемым военным преступником на территории бывшей Югославии. Сербскими властями он был арестован и выдан в МТБЮ в 2011 году. Процесс по делу генерала Младича начался 16 мая 2012 года. Обвиняемый вину отрицал.

Сербский политик Воислав Шешель
© AP Photo / Darko Vojinovic
Юрист о приговоре Шешелю: видимо, в работе МТБЮ что-то меняется
Защита Младича в ноябре текущего года официально обратилась к судебной коллегии МТБЮ с просьбой о переносе сроков оглашения вердикта с 22 ноября, адвокаты также потребовали до вынесения приговора предоставить им доступ к полной медицинской документации по состоянию здоровья генерала и утвердить, способен ли он физически участвовать в процессе.

Семья генерала неоднократно заявляла, что опасается за здоровье и жизнь Младича, перенесшего два инсульта и инфаркт, и настаивает на необходимости лечения вне Гаагского трибунала. 

В эфире радио Sputnik сын генерала Ратко Младича, председатель Общественного комитета в защиту генерала Ратко Младича Сербии и Республики Сербской Дарко Младич напомнил о самоубийстве 24 марта 1994 года дочери генерала Анны Младич. По словам Дарко Младича, в их семье считают, что на самом деле Анну Младич убили с целью давления на генерала.

"И вся наша семья, и генерал считают, что ее действительно убили, и здесь существует политическая мотивация. И совершенно очевидно, что они хотели использовать ее смерть политически и пытались все время влиять на генерала Младича, используя этот фактор. На Западе даже появилось несколько книг, в которых говорится о том, что она совершила самоубийство после того, как узнала, что ее отец – "военный преступник". И именно такими рассуждениями пытались повлиять на генерала. Они пытались использовать то, что для генерала самое важное и любимое, против него", – сказал Дарко Младич.

По его словам, генерал с самого начала не испытывал особых иллюзий по поводу приговора.

"Он (Ратко Младич) назвал этот трибунал "НАТО-комиссией", а не судебным органом. И у него не было иллюзий, что они смогут в его процессе сделать все как-то по-другому, чем они судили уже 20 лет. И он дал команду всей своей команде адвокатов, что сначала нужно защищать сербский народ, Республику Сербскую, армию Республики Сербской, а уже потом генерала Ратко Младича. И было еще одно условие для того, чтобы работали именно эти адвокаты: что если они увидят, что он где-то солгал или неправильно делал что-то, чтобы они его за это осудили", – рассказал сын генерала Младича.

Дарко Младич также рассказал о состоянии здоровья генерала на сегодняшний день.

"Он (генерал Младич) очень тяжело больной человек. И даже тюремные врачи признают, что ситуация с его здоровьем очень тяжелая. Они уже не могут игнорировать, что у него не работает вся правая сторона, что у него абсолютно нет сил, иногда он спит 15 часов в день, потому что не хватает сил. Врачи говорят, что все это является симптомами того, что человек перенес инсульт. И из той документации, которую мы с трудом получили, мы поняли, что его неправильно лечили. Нужно было бы лечить его в больнице. И самое важное, что они все время скрывают данные о его состоянии. Но что бы они ни делали, они не смогли сломить его дух и волю", – отметил Дарко Младич.

По его мнению, дело Ратко Младича и его возможное освобождение сегодня в большей степени зависит от политики, нежели от юридических факторов.

"Фактически его (генерала Ратко Младича) освобождение и наша борьба за это сейчас зависит от политических факторов, а вовсе не от юридических. Мы видим, как все перед нашими глазами меняется, сегодня мир совсем другой, чем он был шесть лет назад. И появилась надежда, что, может быть, он будет освобожден. Но независимо от того, получится это или нет, наша задача сегодня через доказательства невиновности генерала Младича показать, как вся сербская сторона вела себя в этом конфликте и доказать, что она была невиновна", – заключил Дарко Младич.

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