Эксперт: НАТО не против учений Сербии с РФ? Не стоит доверять этим словам

НАТО признает за Сербией право проводить учения с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik отметил, что это заявление лишь подтверждает политику двойных стандартов партнеров США по НАТО.

НАТО признает за Сербией суверенное право принимать решения по созданию российско-сербского гуманитарного центра и по проведению совместных учений с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Сербии самой предстоит принимать решение по гуманитарному центру России. Я знаю, что Сербия проводила военные учения с Россией, но они также проводили учения с солдатами НАТО. Мы уважаем суверенные решения, потому что Сербия – суверенная страна", – сказал Столтенберг журналистам.

Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявление Столтенберга лишь подтверждает политику двойных стандартов США и их партнеров по НАТО.

"На самом деле это политика двойных стандартов. Как обычно США, НАТО говорят о демократии, о свободе и независимости государств, но на деле мы увидим, каким будет давление на Сербию, если она пойдет на сближение с Россией. При этом выступления генералов НАТО будут в одном русле: мол, Сербия – суверенная страна, а по скрытым каналам на сербское правительство будут так давить, что в конечном итоге все действия Сербии на сближение с Россией сойдут на нет. Поэтому доверять натовскому генералу я бы не стал. Идет, по сути, новая холодная война, и чтобы в это время американцы отпустили какое-либо государство на сближение с Россией – это нонсенс. Такого просто быть не может. Сколько раз мы слышали их заявления об общечеловеческих ценностях, но на самом деле все оказывалось политикой двойных стандартов", – сказал Олег Глазунов.

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