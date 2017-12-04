Политолог: интерес к Украине стал обременительной обязанностью для Запада

Американский генерал рассказал, когда Запад "устанет от Украины". Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для европейских партнеров Украины эта усталость стала очевидной.

Вашингтон сохраняет преданность Киеву, но эта поддержка не вечна, заявил командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью изданию "Украинская правда"

По словам генерала, Киев потеряет поддержку, если западные партнеры "не будут видеть, что Украина продолжает движение по пути реформ".

"Если не будет прозрачности в расходовании средств в оборонной промышленности, если выплаты военным не станут безусловно прозрачными, если не увеличится контроль за бюджетом – тогда появится риск, что отдельные западные государства потеряют интерес к Украине или появится так называемая усталость от Украины", – сказал Ходжес.

Собеседник издания не стал говорить, появилась ли уже у кого-то такая "усталость", но заметил, что "есть государства, у которых был и есть очень высокий уровень ожиданий от изменений" на Украине.

Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для европейских партнеров Украины эта усталость стала очевидной.

"Естественно, что интерес к событиям на Украине, вокруг конфликта на Донбассе для многих на Западе стал, скорее, обременительной обязанностью. Особенно это касается европейских партнеров. И если США все происходящее воспринимают в рамках большой геополитической игры, то многие европейские страны в этой ситуации ощущают себя практически заложниками, так как, ограничивая себя в отношениях с Россией, они теряют экономически", – сказал Денис Денисов.

Кроме того, считает он, украинские реформы интересуют Запад только с точки зрения достижения своих целей.

"Ведь, по сути, целый ряд украинских реформ призваны, в первую очередь, открыть Украину для Запада: чтобы западные партнеры могли влиять на Киев через те инвестиции, которые туда вливаются. Западу неинтересно, будут ли вводиться какие-то демократические механизмы на Украине или нет. Например, накануне неизвестные начали блокировать один из телеканалов в Киеве. Но разве есть какая-то реакция на Западе? Нет никакой реакции. Это лучшее подтверждение того, что реформы их интересуют только с точки зрения достижения своих целей", – отметил политолог.

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