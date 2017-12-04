Украинский аналитик: Порошенко сделал абсолютно грамотный политический ход

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает поднять минимальную заработную плату на 28% – до 4,1 тысячи гривен. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik оценил перспективы реализации подобной идеи.

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что в 2018 году уровень поступления в государственный бюджет позволит принять решение о повышении минимальной зарплаты для населения на 28% – с 3,2 тысячи гривен (118 долларов) до 4,1 тысячи гривен (152 доллара).

Принятый Верховной радой Украины в первом чтении проект госбюджета на 2018 год предусматривает рост минимальной зарплаты на 16% – с 3,2 тысячи гривен до 3,723 тысячи гривен (137 долларов).

"Увеличение (минимальной зарплаты – ред.), введенное с начала этого года – с 1,6 тысячи гривен (59 долларов) до 3,2 тысячи гривен, ровно в два раза, – беспрецедентное в условиях Украины. Это правильное решение, и, на мой взгляд, его нужно продолжать. Я хочу поблагодарить правительство и премьера за то, что уже в проекте госбюджета есть реакция на мое обращение, и по итогам улучшения инвестиционного климата и поступлений в бюджет мы сможем проанализировать по итогам полугодия или трех кварталов (показатели – ред.) и принять решение о повышении минимальной зарплаты до 4,1 тысячи гривен", – сказал Порошенко в понедельник на форуме объединенных общин.

На Украине с 1 января этого года произошло повышение социальных стандартов: минимальный прожиточный минимум был увеличен до 1,544 тысячи гривен (57 долларов), минимальную зарплату подняли вдвое – до 3,2 тысячи гривен.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что поднять на Украине уровень минимальной заработной платы будет, по меньшей мере, проблематично.

"Конечно, с точки зрения экономики поднять зарплату – это нереально. Даже самые оптимистичные прогнозы обещают рост экономики – 3%, а, скорее всего, будет 1,5-2%. Хотя за счет эмиссии можно сделать что угодно. Смотрите: в 2017 году фактически рост ВВП произошел за счет инфляции и эмиссии гривны, а также за счет розничных продаж и строительства. В то время как промышленность рост не показывала, а сельское хозяйство даже показало падение. Я так понимаю, это властям понравилось, и они хотят в 2018, 2019 опять это апробировать", – сказал Александр Охрименко в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, по его мнению, с точки зрения политики выдвинутая Порошенко идея – вполне грамотный ход.

"Можно сказать одно – цены будут расти и расти. А покупательная способность украинцев, в общем-то, расти не будет. Потому что такой метод – когда искусственно повышается минимальная заработная плата – не срабатывает. Ведь прибыль от розничных продаж растет только за счет цен. Так что здесь порадоваться нечему. Хотя с точки зрения политики, с точки зрения подготовки к выборам – это абсолютно правильный ход. Все понимают, что скоро выборы – парламентские, президентские. И понятно, что для Порошенко очень важно сейчас показать свою лояльность своим избирателям. И по этой причине появилась идея: давайте поднимем зарплату до 4,1 тысячи гривен. Я бы на месте Петра Алексеевича (Порошенко) также сделал бы, может, даже до 5 тысяч поднял. Какая разница? Все равно все инфляция "съест"", – отметил аналитик.

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