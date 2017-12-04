Эксперт об учениях Vigilant ACE: может получиться, как с мировыми войнами

США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные учения ВВС. Военный эксперт Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эти учения – один из вариантов того, как могут развиваться события.

США и Южная Корея на фоне ракетных испытаний в КНДР начали в понедельник военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории: в них будет задействовано около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.

По данным Ренхап, в учениях Vigilant ACE задействуют бомбардировщик B-1B "Лансер" ВВС США, шесть американских палубных самолетов EA-18 "Гроулер", около десятка истребителей F-15C и столько же F-16.

Как объявило Минобороны Южной Кореи, учения призваны продемонстрировать волю и способность Сеула и Вашингтона реагировать на "провокации Северной Кореи" с пусками баллистических ракет.

Северная Корея 29 ноября успешно испытала ракету "Хвасон-15", которая способна поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров и накрыть, таким образом, всю территорию США.

Как сообщило издание оборонного ведомства Южной Кореи "Кукпан ильбо", в ходе слушаний в парламенте страны военные заявили, что в рамках маневров, которые завершатся 8 декабря, будут задействованы американские истребители F-22 и F-35A и будет отрабатываться уничтожение передвижных ракетных пусковых установок Северной Кореи. Кроме того, пройдут учения по уничтожению вражеской дальнобойной артиллерии и по высадке десанта на территории противника.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко отметил, что учения способны спровоцировать военный конфликт. США лавируют по опасной грани, чтобы ослабить КНДР, считает эксперт.

"Судя по составу, задействованному в учениях, все нацелено на сценарий подавления противовоздушной обороны Северной Кореи, нарушение управления ее войсками, на точечные удары по ее территории. Так американцы в последние десятилетия "работали" в других странах. И это, на самом деле, серьезная тренировка и один из вариантов того, что может быть на самом деле. Да, пока это бряцание оружием со стороны США и Южной Кореи. Но в чем опасность: может получиться так, как было с мировыми войнами – их никто не ожидал, но они произошли. Такая вероятность всегда есть. Тем более что "градус" в этом регионе высокий. Хотя я думаю, что пока все будет оставаться, как есть. И это не оптимизм. А рационализм США и Южной Кореи: бряцая оружием, они находятся в более выгодном положении – то, что они тратят на военные цели, идет им только в плюс. А Северную Корею это истощает", – сказал Олег Пономаренко.

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