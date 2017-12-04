Мнение: НАТО снизило активность над Балтикой из-за позиции двух стран

Опасных инцидентов в небе над Балтикой стало меньше, заявили в российском МИД. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik назвал снижение активности самолетов НАТО в регионе обнадеживающей тенденцией.

Обстановка в небе над Балтикой разрядилась, опасных инцидентов в воздухе за последнее время не зафиксировано, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Он рассказал, что шведская сторона в недавних консультациях подтвердила, что "после того, как по линии ИКАО были приняты определенные правила поведения в воздухе так называемой государственной авиации, которая относится к военной авиации, обстановка разрядилась, и за последнее время опасных инцидентов в воздухе зарегистрировано не было".

Келин отметил "плотное" сотрудничество Финляндии и Швеции с НАТО, и пояснил, что в Москве за ним "внимательно следят".

"Мы знаем, что в НАТО есть стремление сделать это сотрудничество настолько тесным, чтобы включить их в свою орбиту. Но в то же время нам известно, что и в Хельсинки, и в Стокгольме есть достаточно самостоятельные силы, которые выступают против вхождения в НАТО и за сохранение нынешнего статуса. Со своей стороны мы видим возможности – и они используются – для того, чтобы на внеблоковой основе работать над укреплением безопасности на Балтике. Это особенно важно в нынешний период, когда на Балтике оказалось значительно больше военных кораблей, больше самолетов, а значит, и больше возможностей для военных инцидентов", – подчеркнул Келин.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что позиция Финляндии и Швеции пока говорит о желании искать точки соприкосновения. Именно поэтому, считает он, обстановка в небе над Балтикой разрядилась.

"Такие новости приходят, к сожалению, не так часто. Причиной снижения активности в воздухе над Балтикой со стороны НАТО, скорее всего, является именно позиция Финляндии и Швеции. Их НАТО старается втянуть в свою орбиту, а они продолжают оставлять за собой статус нейтральных государств. При этом они понимают, что сегодня говорить о безопасности Европы без участия России – это несостоятельный проект, потому что Россия, ее европейская часть, обеспечивает безопасность европейского континента. К тому же надо учитывать, что со стороны России нет агрессии. Финляндия и Швеция, наверное, уже предлагают новый подход, внеблоковый, который позволит искать точки соприкосновения для снижения напряженности на европейском континенте. Это тенденция, которая обнадеживает", – сказал Андрей Кошкин.

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