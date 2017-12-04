Политолог: посол США в России "не с того разговора" начал

"Я думаю, в России недооценивают, какое это оказало воздействие, как на сами выборы, так и на людей, которые интересовались ими, следили за избирательным процессом. В американской политике система избрания главы государства священна. И нам важно верить, что эта система основана на доверии и безупречности", – сказал Хантсман в интервью газете "Ведомости".
По его словам, любая попытка подорвать эту систему будет рассматриваться как "крайне неуместное и досадное посягательство".
Хантсман заявил, что главный вызов для него – отсутствие доверия между Россией и США, которое находится "на нуле".
В эфире радио Sputnik политолог Владимир Новиков высказал мнение, что желание наладить отношения нельзя начинать с обвинений.
"Если есть желание наладить отношения, то это нельзя начинать с того, что одна сторона говорит о презумпции вины другой стороны в этом ухудшении. То, что мы сейчас слышим, это опять "вмешательство в американские выборы", вокруг которого уже столько смешных обстоятельств и много чего еще, что уже трудно воспринимать этот тезис всерьез. Отношения, безусловно, нужно улучшать, потому что слишком много проблем. Но все это не должно начинаться с разговора: мол, вы виновная сторона, и давайте думать, как выходить из ситуации", – сказал Владимир Новиков.
Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Москвой ведут ФБР и конгресс. Россия назвала подобные обвинения "абсолютно голословными", опроверг их и Белый дом.
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