Политолог: посол США в России "не с того разговора" начал

Американский посол в РФ Джон Хантсман рассказал, как улучшить отношения России и США. Однако, как отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Новиков, желание наладить отношения нельзя начинать с обвинений.

Американский посол в России Джон Хантсман считает, что Москва и Вашингтон должны разобраться в причинах, которые привели к ухудшению двусторонних отношений. По его мнению, большую роль в возникновении текущей ситуации сыграло "вмешательство" Москвы в выборы президента США.

"Я думаю, в России недооценивают, какое это оказало воздействие, как на сами выборы, так и на людей, которые интересовались ими, следили за избирательным процессом. В американской политике система избрания главы государства священна. И нам важно верить, что эта система основана на доверии и безупречности", – сказал Хантсман в интервью газете "Ведомости".

По его словам, любая попытка подорвать эту систему будет рассматриваться как "крайне неуместное и досадное посягательство".

Хантсман заявил, что главный вызов для него – отсутствие доверия между Россией и США, которое находится "на нуле".

"Так что самым большим вызовом стало для меня понять, что же мне надо делать, чтобы построить доверие, позволяющее честно и открыто обсуждать проблемы за одним столом и находить практические решения там, где у нас есть общий интерес. Но для этого, говоря образно, вы должны хорошо "заправиться" доверием", – рассказал посол.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Новиков высказал мнение, что желание наладить отношения нельзя начинать с обвинений.

"Если есть желание наладить отношения, то это нельзя начинать с того, что одна сторона говорит о презумпции вины другой стороны в этом ухудшении. То, что мы сейчас слышим, это опять "вмешательство в американские выборы", вокруг которого уже столько смешных обстоятельств и много чего еще, что уже трудно воспринимать этот тезис всерьез. Отношения, безусловно, нужно улучшать, потому что слишком много проблем. Но все это не должно начинаться с разговора: мол, вы виновная сторона, и давайте думать, как выходить из ситуации", – сказал Владимир Новиков.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Москвой ведут ФБР и конгресс. Россия назвала подобные обвинения "абсолютно голословными", опроверг их и Белый дом.

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