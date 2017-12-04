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Эксперт: "самая сложная история" в строительстве моста в Крым уже завершена

11:4504.12.2017
(обновлено: 11:48 04.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкСтроительство Крымского мостаСтроительство Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Строители заасфальтировали почти половину моста в Крым и завершили сооружение опор автодорожной части. Руководитель экспертной группы "Крымский проект" Игорь Рябов поделился с радио Sputnik мнением о темпах строительства моста и обеспечении его безопасности.

Строители моста через Керченский пролив полностью заасфальтировали почти девять километров его покрытия при общей протяженности 19 километров, сообщил журналистам представитель заказчика строительства, начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков. Кроме того, завершено сооружение всех 288 опор автодорожной части.

Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. 13 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Гарантия на покрытие автодорожной части моста составляет 12 лет. Продолжение дорожных работ намечено на весну 2018 года, они будут выполнены на двух морских участках моста, отметил Новиков.

Укладка асфальтобетона на пролетные строения будет отличаться от асфальтирования статических участков из-за динамичности конструкции, сообщили строители. Поэтому дорожное полотно будет разделено на отдельные участки с применением деформационных швов.

"Мы рассчитали все показатели высотных отметок покрытия и на основании этих отметок выставили необходимые контролирующие приборы и деформационные швы. Мы добились того, чтобы водители минимально ощущали пересечение деформационных швов", – сказал Новиков.

Пролеты автодорожной части моста через Керченский пролив планируется полностью соединить с фарватерными участками в конце декабря.

Завершённые работы по установка автодорожной арки Крымского моста. 13 октября 2017
© Фото : сайт строительства Крымского моста
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Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

По словам руководителя экспертной группы "Крымский проект" Игоря Рябова, все наиболее сложные работы по возведению Керченского моста уже выполнены. И с тем, чтобы сдать мост в срок, не должно возникнуть особых проблем, отметил эксперт.

"Надо, конечно, трижды постучать по дереву, но задумка сдать автомобильную часть моста к марту 2018 года, видимо, будет реализована. Почему постучать? Потому что все-таки зима наступает, шторма. Но, думаю, что никакой беды не будет, и мост будет достроен в срок. Это очень значительное событие. Технологии, которые используются при строительстве, для России просто уникальны. Эти технологии изобрели наши инженеры, и строят наши строители. Все это – колоссальная работа. В этом районе грунт очень подвижный. И сваи приходилось заколачивать на много десятков метров. Это была самая сложная история – обеспечить надежность опор, надежность этого моста. И сейчас это все уже обеспечено, и даже самые скептики уже не подвергают сомнению, что выбран самый правильный способ обеспечения этой надежности. Ну и, конечно, арки моста – это очень сложное инженерно-техническое сооружение", – сказал Игорь Рябов в эфире радио Sputnik.

Он также отметил, что и в плане обеспечения безопасности моста нет никаких проблем.

"С точки зрения безопасности тоже вопросов никаких нет – современные электронные способы позволяют мониторить всю ситуацию вокруг. Так что все угрозы со стороны Украины – это блеф, ничего они сделать не могут. Потому что и у них никаких возможностей нет, и мост достаточно хорошо охраняется. Я не вижу здесь никаких проблем. Так что все ждут окончания строительства", – заключил Игорь Рябов.

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