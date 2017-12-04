"Период затишья закончился". Эксперт о военных учениях США и Южной Кореи

США и Южная Корея начали крупнейшие в истории совместные учения ВВС. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Терехов отметил, что политика США в отношении Северной Кореи не способствует тому, чтобы КНДР отказалась от ядерных испытаний.

США и Южная Корея на фоне ракетных испытаний в КНДР 4 декабря начинают военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории — в них будут задействованы около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.

Как объявило минобороны Южной Кореи, учения призваны продемонстрировать волю и способность Сеула и Вашингтона реагировать на "провокации Северной Кореи" с пусками баллистических ракет.

Северная Корея 29 ноября успешно испытала ракету "Хвасон-15", которая способна поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров и накрыть, таким образом, всю территорию США.

Как сообщило издание оборонного ведомства Южной Кореи "Кукпан ильбо", в ходе слушаний в парламенте страны военные заявили, что в рамках маневров, которые завершатся 8 декабря, задействуют американские истребители F-22 и F-35A, и будет отрабатываться уничтожение передвижных ракетных пусковых установок Северной Кореи. Кроме того, пройдут учения по уничтожению вражеской дальнобойной артиллерии и по высадке десанта на территории противника.

По данным Ренхап, в учениях Vigilant ACE также задействуют бомбардировщик B-1B "Лансер" ВВС США, шесть американских палубных самолетов EA-18 "Гроулер", около десятка истребителей F-15C и столько же истребителей F-16.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали, напомнил в эфире радио Sputnik эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов.

"США и Южная Корея, проводя эти учения, не приняли российское предложение о двойном замораживании. США ссылаются на то, что, мол, это неприемлемо по формальным признакам: американцы находятся в Южной Корее на основании двустороннего договора, никаких решений Совбеза ООН по пребыванию войск нет, а КНДР находится под санкциями Совбеза, то есть является формальным нарушителем. Такова исходная позиция США, оправдывающая неприемлемость для Вашингтона российско-китайской инициативы. Да, формально верно, но по сути – безобразие. Потому что сама ракетно-ядерная программа КНДР является следствием восприятия подобных учений как угрозы безопасности. Плюс общая политика США в отношении Северной Кореи не способствует тому, чтобы КНДР отказалась от своей программы. Она рассматривает это как необходимый элемент обеспечения собственной безопасности. К сожалению, период относительного затишья закончился, и сейчас прогнозировать, что будет дальше, крайне сложно", — сказал Владимир Терехов.

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