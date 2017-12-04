Политолог о блокировании телеканала NewsOne в Киеве: "это знак времени"

Неизвестные в балаклавах продолжают блокировать офис телеканала NewsOne в Киеве. В эфире радио Sputnik политолог Георгий Федоров высказал свое мнение по поводу бездействия правоохранителей.

Телеканал NewsOne, который блокируют радикалы в Киеве, просит президента Украины Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова защитить свободу слова от "псевдоактивистов", заявила ведущая телеканала Диана Панченко.

"Дорогие зрители, наш телеканал заблокирован. Наши сотрудники напуганы, но эфир продолжается. Мы обращаемся к президенту Украины и министру внутренних дел и требуем взять под личный контроль факт наглого посягательства на свободу слова. И еще мы хотим открыто заявить псевдоактивистам, а главное их кураторам: мы вас не боимся, мы не остановим эфир. Мы не перестанем транслировать все важные события в нашей стране, как бы на нас ни давили", — приводятся слова Панченко на сайте телеканала.

Вечером 3 декабря неизвестные в балаклавах заблокировали украинский телеканал NewsOne в Киеве. Позже активисты пояснили, что не согласны с политикой NewsOne, и потребовали извинений от депутата Верховной рады и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом".

Президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в эфире радио Sputnik отметил, что блокирование телеканала – это проявление борьбы за власть.

"За любой экстремистской группировкой на Украине стоят какие-то финансовые или политические группы. Соответственно, идет борьба между олигархами, борьба за власть. И это выступление (несогласие с политикой NewsOne – ред.) было только поводом легитимировать эту атаку на телеканал. Это в традиционно украинской политике после того, как победила так называемая революция. Поэтому ничего странного нет, это борьба за власть, за информационные потоки", — сказал Георгий Федоров.

Как заявил владелец телеканала депутат Верховной рады Евгений Мураев, число активистов, блокирующих офис телеканала, достигло 200 человек, а правоохранительные органы не реагируют.

По мнению Георгия Федорова, все это – характерные черты современной Украины.

"Это знак времени. На Майдане движущей силой были боевые отряды. Они продолжают существовать, легализуются, они, можно сказать, вписаны в общую систему государственного управления. Очень часто эти группировки используют в финансовых и бандитских разборках, в переделе собственности. Когда власть слаба, на первый план выходят такие группировки. Полицейские понимают, что это не просто хулиганы с улицы, а фактически боевое подразделение, финансируемое или из администрации президента, или из других структур, они понимают, что вмешательство будет себе дороже", — сказал Георгий Федоров.



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