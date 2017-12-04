Эксперт о позиции WADA по допинг-тестам: слушать хотят только Родченкова

WADA признало подлинность переданных информатором данных московской лаборатории,сообщают СМИ.Вице-президент Европейского союза спортивной прессы Лев Россошик в эфире радио Sputnik выразил уверенность,что доказательства России останутся без внимания.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило подлинность данных из базы московской лаборатории о допинг-тестах в период с января 2012 года по август 2015 года, которые ранее предоставил WADA информатор, сообщает ARD.

WADA 10 ноября сообщило, что с помощью своего информатора Григория Родченкова получило базу данных по допинг-тестам российских спортсменов.

"Мы завершили расследование и теперь можем подтвердить подлинность базы данных. Похоже, что ее содержимое подтверждает утверждения (Григория) Родченкова о том, что в течение нескольких лет – с 2012 по 2015 год – были приняты меры для защиты предположительно употреблявших допинг российских спортсменов", — сказал ARD глава отдела расследований WADA Гюнтер Юнгер.

В конце ноября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что информатор WADA Родченков уже после отъезда в США мог через удаленный доступ подключаться к базе данных спортсменов "с целью создания ложных доказательств". В СК РФ заявили о готовности представить WADA и МОК "доказательства таких манипуляций".

Вице-президент Европейского союза спортивной прессы Лев Россошик в эфире радио Sputnik выразил мнение, что доказательства России, скорее всего, останутся без внимания.

"Члены исполкома МОК (большинство, во всяком случае) — против того, чтобы российская команда выступила на зимних Олимпийских играх. И никакие наши доказательства просто не будут слушать. Все обвинения против наших олимпийцев по выступлениям в Сочи в большей степени голословны, необъективны и недоказательны. Однако очень сложно бороться с теми, кто не верит нам, а верит исключительно перебежчику Родченкову. Мы будем все отрицать, а они будут утверждать, что все, мол, было именно так", — сказал Лев Рассошик.

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