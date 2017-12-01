Американист: Флинн станет первой "сакральной жертвой" по "российскому делу"

Экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна обвинили в даче ложных показаний по "российскому делу". Американист Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что шансов избежать наказания у Флинна не так много.

Спецпрокурор Роберт Мюллер официально обвинил бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна в том, что он дал ФБР ложные показания по поводу его встреч с российскими официальными лицами.

"Майкл Флинн сознательно и преднамеренно предоставил ложную, вымышленную, сфальсифицированную информацию", — говорится в документе, подписанном Мюллером.

В феврале Флинн ушел в отставку на фоне обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с российским послом Сергеем Кисляком. СМИ утверждали, эти разговоры касались возможного снятия с России санкций. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что Флинн и Кисляк действительно разговаривали, но содержание их беседы передали неверно.

В США ведутся сразу несколько расследований пресловутого "российского вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с Москвой Трампа, что опровергают и в Белом доме, и в Кремле.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что шансов избежать наказания у Майкла Флинна не так много.

"Мне представляется, что Майкл Флинн станет первой "сакральной жертвой": его доведут до судебного разбирательства, и шансов избежать наказания у него не так много. Но он станет этой "жертвой" не столько потому, что виновен в даче ложных показаний, а в силу политического контекста, который сложился в США. Очевидно, что "российское вмешательство в американские выборы" — это политизированный сюжет, к нему приковано слишком большое внимание. У прокурора нет большого поля для маневра, ему в любом случае нужно предъявить продукт своей деятельности. И Флинн может стать первой, но не последней жертвой этой "охоты на ведьм" в США", — сказал Григорий Ярыгин.

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