Политолог: не нужно думать, что Саакашвили – "комедийный персонаж"

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили анонсировали сбор подписей за высказывание недоверия президенту Украины Петру Порошенко. Политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Саакашвили и его инициативы не стоит недооценивать.

Партия экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили "Движение новых сил" начнет сбор подписей за высказывание недоверия президенту Украины Петру Порошенко.

Партия Саакашвили ранее заявила, что на 3 декабря запланирован марш, требованиями которого будут принятие закона "Об импичменте", а также высказывание недоверия президенту Украины.

"После марша о народном импичменте… мы начнем сбор голосов за высказывание недоверия Порошенко", – заявила член политсовета движения Ольга Галабала.

По ее словам, сформированы 150 штабов в 150 городах страны, которые начали подготовку к маршу.

С 17 октября у здания Рады в Киеве проходит бессрочная акция протеста, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, провести избирательную реформу и принять закон о создании антикоррупционного суда. Изначально соорганизаторами акции выступали целый ряд политических сил разной направленности, в том числе партия "Движение новых сил" Саакашвили. После первой недели митингов большинство политических сил заявили о выходе из протеста.

Активно поддерживать акцию продолжает только партия Саакашвили, сам политик заявил, что поселился в палаточном городке, который активисты разбили у здания парламента.

Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Игорь Шишкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что не стоит недооценивать Михаила Саакашвили и его инициативы в плане свержения действующей власти на Украине.

"Я не совсем согласен с утверждениями, что Саакашвили – не очень удачный проект. У нас принято над ним насмехаться, показывать крупным планом, как он "поедает" галстук и прочее, и изображать его комедийным, опереточным героем или злодеем. Но давайте-ка вспомним, что этот "комедийный персонаж" был одним из главных организаторов переворота в Тбилиси. Да, не он это все придумал, но одним из главных деятелей был он. Этот "комедийный персонаж", когда прорвался во власть, очень быстро вышвырнул всех своих конкурентов. А когда недовольное население вышло на улицы, он устроил такой разгон, что покалечил 500 с лишним человек – мирных демонстрантов", – сказал Игорь Шишкин.

Он напомнил также о событиях в Южной Осетии в августе 2008 года, и о роли Саакашвили в них.

"Давайте также не забывать, что Саакашвили – единственный президент на территории постсоветского пространства, который отважился и дал приказ своим войскам атаковать российский миротворческий батальон (в Южной Осетии в 2008 году). Ни на одном президенте такого нет. Поэтому не нужно думать, что это "комедийный персонаж", на этом "персонаже" крови о-го-го сколько. Это человек, который не остановится ни перед чем. Другое дело, что он выступает постоянно в роли участника клоунады, но за ней стоит кровь", – сказал политолог.

По его мнению, США такими кадрами, как Саакашвили, "разбрасываться не будут". И именно они будут принимать решение о том, как использовать его в дальнейшем.

"По поводу Майдана – здесь, как решит "хозяин" (США). А "хозяин" почему-то счел необходимым Саакашвили, что называется, "внести", в прямом смысле этого слова, на территорию Украины. "Хозяин" открыто объявил: руки прочь от Саакашвили. Ведь почему его не арестовали – явно не от того, что там (на Украине) все такие странные приверженцы закона, хотя по закону как раз Саакашвили должен сидеть в какой-нибудь "кутузке". Саакашвили не сидит. А почему? Потому что Порошенко такой гуманист? Или (глава МВД Украины Арсен) Аваков гуманист? Не подходит. Просто-напросто им запрещено его трогать", – отметил политолог.

Игорь Шишкин считает, что сторонникам Саакашвили не удастся сейчас добиться отставки Порошенко. Однако он не исключил, что если на то будет воля Вашингтона, Порошенко будет смещен именно руками бывшего грузинского президента.

"Судьба Порошенко, видимо, еще до конца не решена. Они его пока держат и решают – то ли сносить, то ли не сносить. Допустим, примут решение, чтобы его "снести", и вот они вам – три-четыре сотни человек Саакашвили на майдане, которые неожиданно бросятся на штурм здания правительства, администрации, неожиданно совершенно охрана разбежится, получив соответствующий приказ. Правда, Порошенко, я думаю, к тому времени успеет уже удрать. Потому что Порошенко тоже достаточно ценный кадр: устроить такую кровавую бойню, которую он устроил на востоке Украины! Я думаю, это высоко оценили в соответствующих кабинетах в Вашингтоне. И таким кадром они разбрасываться тоже не будут. Они (и Саакашвили, и Порошенко) еще пригодятся где-нибудь в другом месте. Ведь у Вашингтона скамейка запасных тоже не бесконечная", – заключил Игорь Шишкин.

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