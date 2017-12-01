Политолог: Киев превращает Минские соглашения в абсурд

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал искать новый формат урегулирования конфликта в Донбассе. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Киеве ищут любой способ, лишь бы не выполнять взятые обязательства.

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Минские соглашения по Донбассу не работают, необходимо искать новые форматы урегулирования конфликта.

"Нет результата ("Минска-2" – ред.)… Нужен ли был минский процесс?… Сегодня он не дает результатов, нужно искать другой формат", – сказал Кравчук в комментарии журналистам.

По его мнению, необходимо либо переформатировать минский формат переговоров, либо перевести его в будапештский формат.

"Главного, коренного вопроса суверенитета, территориальной целостности и украинской демократической власти на всей территории страны минский процесс не решит", – добавил Кравчук.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Минские договоренности по урегулированию в Донбассе себя исчерпали, вместо них должны быть подписаны новые соглашения. Спецпосланник Госдепа США по Украине Курт Волкер также заявил, что Минские договоренности и нормандский формат не дают результатов из-за "спора по кругу".

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это происходит оттого, что Киев изначально не собирался выполнять договоренности.

"Киев и не собирался выполнять Минские договоренности. В Киеве постоянно звучат голоса о том, что это, мол, стратегическая хитрость, обман. Киев их понимает по-своему, трактует исключительно в свою пользу и выстраивает всякие юридические казусы для того, чтобы имитировать их выполнение. При этом президент Украины не перестает клясться на международных трибунах в приверженности Минским соглашениям. Но если есть хоть малейшая возможность их не выполнять, они не будут их выполнять. Но другого протокола на данный момент нет, и придумывать его не нужно. В Минских соглашениях все четко прописано, что именно нужно делать. Но, тем не менее, Киев наполняет их своим смыслом, превращая все в абсурд", – сказал Александр Асафов.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве России и ОБСЕ.

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