Политолог: Киев превращает Минские соглашения в абсурд

"Нет результата ("Минска-2" – ред.)… Нужен ли был минский процесс?… Сегодня он не дает результатов, нужно искать другой формат", – сказал Кравчук в комментарии журналистам.
По его мнению, необходимо либо переформатировать минский формат переговоров, либо перевести его в будапештский формат.
"Главного, коренного вопроса суверенитета, территориальной целостности и украинской демократической власти на всей территории страны минский процесс не решит", – добавил Кравчук.
Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это происходит оттого, что Киев изначально не собирался выполнять договоренности.
"Киев и не собирался выполнять Минские договоренности. В Киеве постоянно звучат голоса о том, что это, мол, стратегическая хитрость, обман. Киев их понимает по-своему, трактует исключительно в свою пользу и выстраивает всякие юридические казусы для того, чтобы имитировать их выполнение. При этом президент Украины не перестает клясться на международных трибунах в приверженности Минским соглашениям. Но если есть хоть малейшая возможность их не выполнять, они не будут их выполнять. Но другого протокола на данный момент нет, и придумывать его не нужно. В Минских соглашениях все четко прописано, что именно нужно делать. Но, тем не менее, Киев наполняет их своим смыслом, превращая все в абсурд", – сказал Александр Асафов.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве России и ОБСЕ.
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