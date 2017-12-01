Политолог: почему Украина окружена "врагами"? Причина – она сама

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что страна окружена "противниками". Политолог, член ОП Крыма Денис Батурин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление экс-президента.

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что сейчас Украина со всех сторон окружена "противниками", которые выдвигают ей свои претензии. В частности, он назвал "врагом" Россию.

По его словам, вокруг Украины "оказались одни противники".

"Польша хочет управлять Украиной. Венгрия говорит, что будет биться против нас. Румыния – под вопросом. Мы оказались в окружении стран, которые имеют к нам постоянные какие-то претензии. Чтобы мы улицы называли, как они хотят, чтобы мы своих героев, которые им не нравятся, не представляли героями", – заявил Кравчук в ходе дискуссии в Национальном педагогическом университете в Киеве, посвященной 26-годовщиной референдума о независимости Украины. По мнению экс-президента, это происходит потому, что Украина до сих пор "стоит на коленях".

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что источником претензий является сама Украина.

"Кто "враги" сейчас для Украины? Это Венгрия, Румыния, Польша, Россия. Но вопросы к Украине у каждой из этих стран возникли после тех или иных действий Киева. Если говорить о западных соседях, то это вопросы отношения к ряду исторических событий и отношения к национальным меньшинствам, проживающим на территории Украины, права которых могут быть значительно ущемлены – речь идет о реализации нового закона об образовании, который принят на Украине. Если говорить о России, то вопросы возникли после того, как Украина встала на путь западного, главным образом, американского мейнстрима, когда во всех проблемах обвиняют именно Россию. Если брать за основу, что соседи Украины имеют к ней претензии либо исторические, либо идеологические, то, да, можно сказать, что Украина окружена "врагами". Но вопрос: что стало источником такого отношения? Этот источник – сама Украина. Вместо того, чтобы вести себя, как слон в посудной лавке, Украине было бы необходимо согласовывать с этими странами все вопросы, а не принимать решения ради сиюминутных политических выгод", – сказал Денис Батурин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!



