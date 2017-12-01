"В Евросоюзе обиделись". Украинский аналитик об отказе Киеву в €600 млн

Еврокомиссия отказала Киеву в последнем транше финансовой помощи. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире радио Sputnik высказал свою версию причин отказа.

Еврокомиссия (ЕК) отказала Киеву в последнем транше кредита из программы макрофинансовой помощи, поскольку Украина не выполнила ряд условий.

Программу на 1,8 миллиарда евро для этой страны одобрили в 2015 году. Ее действие заканчивается в начале января 2018 года. Киев пока получил 1,2 миллиарда евро. Деньги выделяют в обмен на выполнение страной определенных требований, среди которых проведение реформ.

Украина приложила значительные усилия, чтобы получить третий и последний транш, однако исполнила не все обязательства.

"Поэтому Еврокомиссия не в состоянии перечислить последний транш из текущей программы", — говорится в сообщении ЕК.

При этом в релизе оговаривается, что "Еврокомиссия готова оценить уместность программы-преемника" и при необходимости "представить предложение о новой операции по макрофинансовой поддержке в начале 2018 года".

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире радио Sputnik рассказал, в чем, по его мнению, кроется причина отказа.

"В свое время, когда Украина подписала соглашение об ассоциации, Еврокомиссия в виде помощи выделила ей один миллиард 800 миллионов евро. Один миллиард 200 миллионов Украине предоставили, а вот 600 миллионов "подвисли". Их должны были перевести еще в 2016 году, но возник конфликт. Так получилось, что большая часть этих денег была потрачена на закупку газа в Евросоюзе, а часть — на оплату услуг различных консультантов, на проведение встреч, конференций и так далее. Видимо, в Евросоюзе обиделись, что их не очень часто приглашали или недостаточно платили гонорары их сотрудникам. А Украина не могла толком объяснить, почему большая часть денег оказалась в карманах украинских чиновников, а не европейских. А дальше — долго спорили, ругались и в конечном итоге денег Украине не дали. Там были очень жесткие торги, но компромисса не получилось. Слишком жадными оказались украинские чиновники: они положили в свой карман больше, чем хотели положить европейские. Не поделили деньги. Бывает!" — сказал Александр Охрименко.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики "ВКонтакте" и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова — Twitter.