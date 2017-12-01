"Отчаянный поиск". Политолог об анонсированных Порошенко референдумах

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для Украины "худшее прошло", пообещав провести референдум о вступлении страны в НАТО. Заявления украинского лидера в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Олег Онопко.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал вскоре провести референдумы о вступлении страны в НАТО и Евросоюз. Он заявил, что для Украины "худшее прошло".

"Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию, и даже не сомневайтесь, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении в НАТО и членстве в Европейском союзе", – сказал он, поздравив граждан с 26-годовщиной референдума о независимости Украины.

Порошенко постоянно говорит о вступлении Украины в НАТО, а Верховная рада даже объявила это одной из целей внешней политики. При этом в Североатлантическом альянсе заявляют, что, хотя их двери открыты для новых членов, Украина к вступлению пока не готова. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал Киеву сконцентрироваться на "модернизации оборонных институтов, борьбе с коррупцией и усилении демократии".

Что касается Евросоюза, то вступление в него Украины в Брюсселе считают нереалистичным, по крайней мере, в ближайшие годы. А президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прямо заявлял, что страна не имеет никакого отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО.

Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что заявление Петра Порошенко – из области популизма.

"Заявление президента Украины свидетельствует о том, что украинская власть отчаянно ищет пути легитимизации в условиях, когда политический кризис в стране постоянно нарастает. Порошенко был вынужден уйти в плоскость популизма и заигрывать с вечными темами украинской политики – темами европейской и евроатлантической интеграции. На данный момент говорить даже о гипотетической возможности проведения референдума относительно присоединения Украины к Европейскому союзу и, тем более, о присоединении Украины к НАТО не имеет смысла. Не только потому, что страна не соответствует стандартам, необходимым для этих процессов, но и потому, что ни одна из организаций не готова принять настолько проблемное и сложное государство, как Украина, в свой состав", – сказал Олег Онопко.

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