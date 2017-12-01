"Главное – детали". Эксперт о запрете американским СМИ посещать Госдуму

В России запретят американским журналистам посещать Госдуму. Политолог Никита Данюк в эфире радио Sputnik отметил, что, предпринимая подобные ответные шаги, Москва руководствуется исключительно логикой международных отношений.

Госдума запретит посещать нижнюю палату парламента журналистам всех американских СМИ, заявила глава комитета по регламенту и контролю Ольга Савастьянова.

В понедельник, 4 декабря, проект соответствующего постановления обсудит комитет по регламенту, во вторник его внесут на рассмотрение Совета Госдумы, а в среду – на пленарное заседание нижней палаты. Аналогичную меру депутаты порекомендуют принять и заксобраниям регионов.

По словам Савастьяновой, решение вступит в силу после принятия – со следующей недели.

Она подчеркнула, что подобные меры станут ответом на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США.

"Мы своим решением, вынося это на рассмотрение Совета Госдумы и на заседание пленарное, с одной стороны, высказываем отношение о недопустимости посягательства на демократические ценности, свободу слова и права на получение объективной информации", – пояснила депутат.

Сейчас журналисты, представляющие иностранные СМИ, получают аккредитацию в МИД. Она дает им свободный доступ в парламент.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк в эфире радио Sputnik отметил, что, предпринимая ответные шаги в отношении американских СМИ, Россия руководствуется логикой международных отношений.

"Наши зеркальные меры абсолютно оправданы. Мы видим, как в США пытаются всеми способами осложнить деятельность наших компаний – и RT, и Sputnik. И в этом контексте очевидно, что российская сторона не является инициатором запретов, а просто, руководствуясь обычной логикой, которой принято руководствоваться в международных отношениях и дипломатии, предпринимает вынужденные недружественные шаги. При этом стоит отметить, что со стороны США мы опять видим тактику двойных стандартов, когда меры в отношении наших компаний называют оправданными, а когда такие же шаги предпринимаются в отношении американских СМИ, это в очередной раз называется атакой на свободу слова", – сказал Никита Данюк.

Он подчеркнул, что ответные меры России связаны исключительно с недружественными шагами США.

"В США создается некий "информационный кокон", куда не может проникнуть альтернативная точка зрения. В этом смысле именно Россия является тем государством, где по-настоящему существует плюрализм мнений, где СМИ, аффилированные с иностранными государствами, могут продолжать свою деятельность. Если смотреть на детали (ответных мер РФ – ред.), то, по большому счету, статус иностранного агента, который получат некоторые иностранные СМИ, он ведь никак не осложнит им деятельность. Будет просто осуществляться более строгий контроль. При этом с точки зрения препятствования журналистской деятельности мы видим, что никаких сложностей наша страна создавать не хотела. И нынешний запрет связан исключительно с недружественными шагами США", – сказал политолог.

Он также отметил, что отношения Москвы и Вашингтона в целом сегодня переживают сложные времена.

"К сожалению, мы можем констатировать, что российско-американские отношения находятся на одной из самых низших точек со времен окончания холодной войны. И, безусловно, это очень негативно сказывается не только на двух странах, но и в целом на системе международных отношений. Потому что без нормальной кооперации, без нормального общения и коммуникации этих двух центров силы невозможно решение ни одной глобальной проблемы. И в этом смысле очень жаль, что "холодное противостояние" до сих пор продолжается", – заключил политолог.

Ранее американский Минюст внес в список иноагентов RT и партнерскую компанию Sputnik – Reston Translator. Также конгресс устроил разбирательство по поводу возможного "влияния RT на президентские выборы". После регистрации телеканала в качестве иностранного агента журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США. В Кремле заявили, что "глубоко разочарованы" решением американских властей. После этого в парламенте и МИД рассказали о проработке ответных мер на действия Вашингтона.

Кроме того, в октябре Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. При этом Twitter, Facebook и Google подтвердили в конгрессе, что у них нет доказательств вмешательства Москвы в американские выборы.

В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.

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