"Легитимация сплетни". Американист о сообщениях СМИ по поводу Тиллерсона

В Госдепе признали наличие "очевидных" разногласий между президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что увольнять Тиллерсона нет необходимости.

В Госдепе признали наличие "очевидных" разногласий между президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном, однако это не помешает продолжить главе американской дипломатии выполнять свою работу. Об этом рассказала официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на неназванные источники в американском правительстве, что президент США может сменить госсекретаря в связи с разочарованностью в работе Тиллерсона.

Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о его уходе, в Госдепе отметили наличие разногласий по различным вопросам между президентом США и госсекретарем.

"Очевидно, что у них есть разногласия в разных областях политики, это без сомнений. Это очевидно. Госсекретарь сам об этом говорил, и это одна из причин, почему президент его нанял", – сказала Хезер Науэрт.

Однако она заверила, что Тиллерсон не покинет свой пост и продолжит работу до тех пор, пока президент США не примет решение об уходе госсекретаря. Она также заявила, что Тиллерсон "служит президенту, и ему нравится его работа, он продолжает встречи, работает по своему расписанию".

Сообщения о возможной отставке Тиллерсона кратко прокомментировал и сам Трамп. "Рекс здесь", – сказал он, не разъяснив свою позицию по данному вопросу.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что увольнять Тиллерсона на данном этапе нет необходимости.

"Я бы не спешил, основываясь на публикации The New York Times, делать далеко идущие выводы. В последнее время с подачи американской прессы (и не последнюю роль здесь играет именно The New York Times) произошла некая легитимация сплетни. Ссылаясь, как правило, на неназванные источники, вбрасывается тот или иной сценарий, а затем оценивается реакция. На моей памяти Тиллерсона "увольняют" ежемесячно. Я не говорю, что Тиллерсон в принципе не может потерять эту должность. Но на данном этапе убирать Тиллерсона нет никакой необходимости хотя бы потому, что нет каких-то жестких провалов в его деятельности. Здесь еще надо учитывать, как Трамп ведет политику – самостоятельно принимает решения. Поэтому мне кажется, что Трамп будет держать Тиллерсона до той поры, пока во внешней американской политике не произойдут какие-то проблемы, которые можно будет свалить на Тиллерсона, и за это его уволить. Поэтому на данном этапе мне кажется, что слухи о политической смерти Тиллерсона являются преувеличенными", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.