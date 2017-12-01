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"Легитимация сплетни". Американист о сообщениях СМИ по поводу Тиллерсона

14:2901.12.2017
(обновлено: 14:30 01.12.2017)
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© AFP 2017 / Brendan SmialowskiПрезидент США Дональд Трамп и Госсекретарь Рекс Тиллерсон в Белом доме в Вашингтоне. 30 июня 2017Президент США Дональд Трамп и Госсекретарь Рекс Тиллерсон в Белом доме в Вашингтоне. 30 июня 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
В Госдепе признали наличие "очевидных" разногласий между президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что увольнять Тиллерсона нет необходимости.

В Госдепе признали наличие "очевидных" разногласий между президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном, однако это не помешает продолжить главе американской дипломатии выполнять свою работу. Об этом рассказала официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Иванка Трамп в Риме. Май, 2017
© AP Photo / Yara Nardi/Pool Photo
Вся в отца. Иванка Трамп поставила Рекса Тиллерсона на место
Ранее газета The New York Times сообщила со ссылкой на неназванные источники в американском правительстве, что президент США может сменить госсекретаря в связи с разочарованностью в работе Тиллерсона. 

Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о его уходе, в Госдепе отметили наличие разногласий по различным вопросам между президентом США и госсекретарем.

"Очевидно, что у них есть разногласия в разных областях политики, это без сомнений. Это очевидно. Госсекретарь сам об этом говорил, и это одна из причин, почему президент его нанял", – сказала Хезер Науэрт.

Однако она заверила, что Тиллерсон не покинет свой пост и продолжит работу до тех пор, пока президент США не примет решение об уходе госсекретаря. Она также заявила, что Тиллерсон "служит президенту, и ему нравится его работа, он продолжает встречи, работает по своему расписанию".

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон делает заявление в СМИ в Государственном департаменте в Вашингтоне, США. 4 октября 2017
© AP Photo / Cliff Owen
Фу, Рекс! Американские СМИ опять нашли замену госсекретарю
Сообщения о возможной отставке Тиллерсона кратко прокомментировал и сам Трамп. "Рекс здесь", – сказал он, не разъяснив свою позицию по данному вопросу.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что увольнять Тиллерсона на данном этапе нет необходимости.

"Я бы не спешил, основываясь на публикации The New York Times, делать далеко идущие выводы. В последнее время с подачи американской прессы (и не последнюю роль здесь играет именно The New York Times) произошла некая легитимация сплетни. Ссылаясь, как правило, на неназванные источники, вбрасывается тот или иной сценарий, а затем оценивается реакция. На моей памяти Тиллерсона "увольняют" ежемесячно. Я не говорю, что Тиллерсон в принципе не может потерять эту должность. Но на данном этапе убирать Тиллерсона нет никакой необходимости хотя бы потому, что нет каких-то жестких провалов в его деятельности. Здесь еще надо учитывать, как Трамп ведет политику – самостоятельно принимает решения. Поэтому мне кажется, что Трамп будет держать Тиллерсона до той поры, пока во внешней американской политике не произойдут какие-то проблемы, которые можно будет свалить на Тиллерсона, и за это его уволить. Поэтому на данном этапе мне кажется, что слухи о политической смерти Тиллерсона являются преувеличенными", – сказал Михаил Синельников-Оришак.

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