"Легитимация сплетни". Американист о сообщениях СМИ по поводу Тиллерсона

В Госдепе признали наличие "очевидных" разногласий между президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном, однако это не помешает продолжить главе американской дипломатии выполнять свою работу. Об этом рассказала официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о его уходе, в Госдепе отметили наличие разногласий по различным вопросам между президентом США и госсекретарем.
"Очевидно, что у них есть разногласия в разных областях политики, это без сомнений. Это очевидно. Госсекретарь сам об этом говорил, и это одна из причин, почему президент его нанял", – сказала Хезер Науэрт.
Однако она заверила, что Тиллерсон не покинет свой пост и продолжит работу до тех пор, пока президент США не примет решение об уходе госсекретаря. Она также заявила, что Тиллерсон "служит президенту, и ему нравится его работа, он продолжает встречи, работает по своему расписанию".
Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что увольнять Тиллерсона на данном этапе нет необходимости.
"Я бы не спешил, основываясь на публикации The New York Times, делать далеко идущие выводы. В последнее время с подачи американской прессы (и не последнюю роль здесь играет именно The New York Times) произошла некая легитимация сплетни. Ссылаясь, как правило, на неназванные источники, вбрасывается тот или иной сценарий, а затем оценивается реакция. На моей памяти Тиллерсона "увольняют" ежемесячно. Я не говорю, что Тиллерсон в принципе не может потерять эту должность. Но на данном этапе убирать Тиллерсона нет никакой необходимости хотя бы потому, что нет каких-то жестких провалов в его деятельности. Здесь еще надо учитывать, как Трамп ведет политику – самостоятельно принимает решения. Поэтому мне кажется, что Трамп будет держать Тиллерсона до той поры, пока во внешней американской политике не произойдут какие-то проблемы, которые можно будет свалить на Тиллерсона, и за это его уволить. Поэтому на данном этапе мне кажется, что слухи о политической смерти Тиллерсона являются преувеличенными", – сказал Михаил Синельников-Оришак.
Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.
А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.