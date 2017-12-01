Политолог: в США высока вероятность "внутренней революции"

Президент США Дональд Трамп еще летом обратился к сенаторам с требованием прекратить расследование о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на многочисленные источники.
Сообщается, что Трамп просил сенаторов от штатов Кентукки и Миссури "незамедлительно" завершить расследование. Глава Белого дома зачастую жаловался лидеру республиканского большинства в сенате Митчу Макконелу, что не предпринимаются достаточные усилия для закрытия разбирательства.
По словам сенатора от Северной Каролины Ричарда Берра, президент был "очень настойчив", так как это разбирательство "было препятствием для демонстрации силы в области внешней политики".
Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik отметил, что политический истеблишмент США сегодня, по сути, разделился на две группы.
"Расследование в отношении Трампа является общим диагнозом, симптомом раскола внутри американского политического истеблишмента относительно всех ключевых вопросов: кто должен править Америкой, какова должна быть внутренняя и внешняя политика. Сейчас существуют две группы: сторонники продолжения предыдущего курса, независимо от того, демократы это или республиканцы; и сторонники того, что необходимо провести "внутреннюю революцию", "революцию сверху". В данном случае речь идет о том, что необходимо провести реиндустриализацию, сократить расходы и улучшить отношения с рядом стран, в том числе с Россией. А политика, которая велась в предыдущие годы, неизбежно ведет Америку к перенапряжению, к росту расходов и сокращению экономической базы. Кроме того, Америка идет на конфронтацию с рядом стран, прежде всего, Россией", – сказал Владимир Киреев.
По его мнению, Трампу в такой напряженной ситуации вряд ли удастся договориться о прекращении расследования "российского вмешательства".
"Мы видим, что на протяжении года даже угроза коллапса американской политической системы не остановила противников Трампа, для которых, с одной стороны, отношения с Россией абсолютно неприемлемы, а с другой стороны они считают, что Трамп должен уйти. И мы видим, что Трамп в свою очередь начинает ответную кампанию, и ведет ее тоже не в рамках традиционных правил американской политической системы. Он ведет информационную политику, которая направлена на полное вытеснение его оппонентов из политической жизни", – отметил политолог.
Он обратил внимание, что Трампу в течение года не удалось добиться успехов, но он постепенно "осваивается на посту президента".
"Прежде всего, он снимает людей с политических постов. Он уже снял с поста главу ФБР Джеймса Коми, постепенно меняет судей, сейчас дело дошло и до ЦРУ… Кто-то обязательно победит. И если победит Трамп, то это будет означать полную замену и политической элиты в США, и изменение внешнего курса. Шансы на то, что это противостояние может закончиться мирным характером внутри американской политической системы, ничтожно малы. Все шансы, что в США произойдет полноценная "внутренняя революция"", – заключил Владимир Киреев.
Москва неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.
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