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Политолог: в США высока вероятность "внутренней революции"

13:4101.12.2017
(обновлено: 13:42 01.12.2017)
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© AFP 2017 / Nicholas Kamm Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. 15 ноября 2017Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. 15 ноября 2017
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Президент США Дональд Трамп пытался убедить сенаторов закрыть дело о "вмешательстве России", пишут СМИ. Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что противостояние Трампа и оппонентов вряд ли закончится мирно.

Президент США Дональд Трамп еще летом обратился к сенаторам с требованием прекратить расследование о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на многочисленные источники.

Сообщается, что Трамп просил сенаторов от штатов Кентукки и Миссури "незамедлительно" завершить расследование. Глава Белого дома зачастую жаловался лидеру республиканского большинства в сенате Митчу Макконелу, что не предпринимаются достаточные усилия для закрытия разбирательства.

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© Фото : Rebecca Callahan, FBI
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Издание утверждает, что Трамп сделал несколько телефонных звонков, когда рядом не было высокопоставленных сотрудников Белого дома, в ходе которых обращался с той же просьбой к собеседникам.

По словам сенатора от Северной Каролины Ричарда Берра, президент был "очень настойчив", так как это разбирательство "было препятствием для демонстрации силы в области внешней политики".

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik отметил, что политический истеблишмент США сегодня, по сути, разделился на две группы. 

"Расследование в отношении Трампа является общим диагнозом, симптомом раскола внутри американского политического истеблишмента относительно всех ключевых вопросов: кто должен править Америкой, какова должна быть внутренняя и внешняя политика. Сейчас существуют две группы: сторонники продолжения предыдущего курса, независимо от того, демократы это или республиканцы; и сторонники того, что необходимо провести "внутреннюю революцию", "революцию сверху". В данном случае речь идет о том, что необходимо провести реиндустриализацию, сократить расходы и улучшить отношения с рядом стран, в том числе с Россией. А политика, которая велась в предыдущие годы, неизбежно ведет Америку к перенапряжению, к росту расходов и сокращению экономической базы. Кроме того, Америка идет на конфронтацию с рядом стран, прежде всего, Россией", – сказал Владимир Киреев.

По его мнению, Трампу в такой напряженной ситуации вряд ли удастся договориться о прекращении расследования "российского вмешательства".

"Мы видим, что на протяжении года даже угроза коллапса американской политической системы не остановила противников Трампа, для которых, с одной стороны, отношения с Россией абсолютно неприемлемы, а с другой стороны они считают, что Трамп должен уйти. И мы видим, что Трамп в свою очередь начинает ответную кампанию, и ведет ее тоже не в рамках традиционных правил американской политической системы. Он ведет информационную политику, которая направлена на полное вытеснение его оппонентов из политической жизни", – отметил политолог.

Он обратил внимание, что Трампу в течение года не удалось добиться успехов, но он постепенно "осваивается на посту президента".

"Прежде всего, он снимает людей с политических постов. Он уже снял с поста главу ФБР Джеймса Коми, постепенно меняет судей, сейчас дело дошло и до ЦРУ… Кто-то обязательно победит. И если победит Трамп, то это будет означать полную замену и политической элиты в США, и изменение внешнего курса. Шансы на то, что это противостояние может закончиться мирным характером внутри американской политической системы, ничтожно малы. Все шансы, что в США произойдет полноценная "внутренняя революция"", – заключил Владимир Киреев.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
KREMLIN в Вашингтоне. Американцы никуда не могут деться от России
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное следствие ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Москва неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.

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