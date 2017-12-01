Военный эксперт: мы не можем оставить угрозы на западной границе без ответа

"Сегодня на самой современной базе можно проводить занятия по огневой подготовке, вождению боевых машин, тестировать экипажи и расчеты на слаженность действий", – рассказал Картаполов.
В октябре глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что до конца года войска ЗВО получат более 1,8 тысячи единиц новой и модернизированной техники.
В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что увеличение боевого потенциала на западной границе происходит вследствие наращивания контингентов США и НАТО в Восточной Европе.
"Это касается стран Прибалтики, а также Польши, Румынии, Болгарии, Чехии. Там наращиваются контингенты регулярных войск, разворачиваются позиционные районы ПРО, центры информационной и кибервойны, и идет общее усиление военной напряженности. Естественно, Россия не может оставить эти угрозы без ответа – она реагирует, в том числе, и путем наращивания своих военных усилий на западных границах для обеспечения собственной обороноспособности. У России нет никаких агрессивных планов против Европы, которыми пытаются обосновать военные приготовления со стороны США и НАТО. Все это служит прикрытием для того, чтобы реализовать стратегию по сдерживанию России, которую реализуют США. А Россия, так или иначе, вынуждена реагировать на это", – сказал Борис Рожин.
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