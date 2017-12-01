Военный эксперт: мы не можем оставить угрозы на западной границе без ответа

БТР-82А механизированной колонны войск Западного военного округа (ЗВО) во время тренировки к военному параду, посвященному 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на аэродроме города Пушкина

БТР-82А механизированной колонны войск Западного военного округа (ЗВО) во время тренировки к военному параду, посвященному 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на аэродроме города Пушкина

Россия увеличила боевой потенциал на западной границе. В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что это происходит вследствие наращивания контингентов США и НАТО в Восточной Европе.

С начала года соединения Западного военного округа "существенно увеличили" боевой потенциал, заявил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов. С января округ получил более тысячи единиц современной техники. Картаполов подчеркнул, что в новом году модернизация войск продолжится. Также, по его словам, проделана масштабная работа по улучшению инфраструктуры. Так, на базе полигона Мулино открылся Центр боевой подготовки Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты.

"Сегодня на самой современной базе можно проводить занятия по огневой подготовке, вождению боевых машин, тестировать экипажи и расчеты на слаженность действий", – рассказал Картаполов.

В октябре глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что до конца года войска ЗВО получат более 1,8 тысячи единиц новой и модернизированной техники.

Как отмечал президент РФ Владимир Путин, доля современного оружия и техники в частях практически достигла 60%. Сейчас правительство рассматривает проект новой госпрограммы вооружений до 2027 года, не позже 15 декабря его передадут в администрацию президента.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что увеличение боевого потенциала на западной границе происходит вследствие наращивания контингентов США и НАТО в Восточной Европе.

"Это касается стран Прибалтики, а также Польши, Румынии, Болгарии, Чехии. Там наращиваются контингенты регулярных войск, разворачиваются позиционные районы ПРО, центры информационной и кибервойны, и идет общее усиление военной напряженности. Естественно, Россия не может оставить эти угрозы без ответа – она реагирует, в том числе, и путем наращивания своих военных усилий на западных границах для обеспечения собственной обороноспособности. У России нет никаких агрессивных планов против Европы, которыми пытаются обосновать военные приготовления со стороны США и НАТО. Все это служит прикрытием для того, чтобы реализовать стратегию по сдерживанию России, которую реализуют США. А Россия, так или иначе, вынуждена реагировать на это", – сказал Борис Рожин.

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