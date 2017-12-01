Эксперт прокомментировал заявление Госдепа по "Северному потоку-2"

В Госдепе заявили о влиянии "Северного потока-2" на уязвимость Европы. Эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik отметил беспрецедентное давление США в вопросе европейской энергетической политики.

Реализация проекта "Северный поток-2" повысит уязвимость Европы перед перебоями поставок российского газа, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Строительство "Северного потока-2" позволит сконцентрировать порядка 75% всего объема российского импорта газа в Европу в одном направлении. Это может повысить уязвимость Европы перед перебоями в поставках российского газа", – сказала она на брифинге.

Науэрт также утверждала, что реализация "Северного потока-2" и "Турецкого потока" позволит РФ прекратить транзит газа через Украину.

За последние дни газопровод "Северный поток-2" подвергся массированной дипломатической и информационной атаке. Информационное агентство Reuters даже выпустило материал с заголовком "Представитель Госдепа США заявляет, что "Северный поток-2" не будет построен", а американское агентство Bloomberg опубликовало обзор, в котором описывается некий "план по подавлению российского газа в Германии" и утверждается, что этот план уже реализуется при полной поддержке со стороны Еврокомиссии. Также СМИ сообщили, что парламент Дании одобрил законопроект, который позволит ей запретить строительство "Северного потока-2" в ее территориальных водах.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik отметил беспрецедентное давление США в вопросе европейской энергетической политики.

"Если в таком безапелляционном, беззастенчивом виде Вашингтон планирует заниматься европейской энергетической политикой, то тогда европейский директорат по энергетике просто нужно расформировать за ненадобностью, впрочем, как и все национальные энергетические органы, отвечающие за регулирование, за энергетическую политику, и передать все эти функции Вашингтону. Раз США могут заявлять Европе, мол, этот проект вам не нужен, вне зависимости от того, как на самом деле обстоят дела с европейской энергетической безопасностью. Причем делают это с исключительно корыстной целью, которая заключается в том, чтобы повысить конкурентоспособность своего товара на газовом европейском рынке. Мне очень хочется верить, что Европа не станет слушать США, а будет стараться отстаивать свою энергетическую независимость от геополитических и коммерческих интересов Вашингтона", – сказал Алексей Гривач.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

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