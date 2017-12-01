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Политолог: часть украинского общества серьезно больна – ее надо лечить

11:5101.12.2017
(обновлено: 11:53 01.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВовкШествие УПА в Киеве. 14 октября 2017Шествие УПА в Киеве. 14 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
В Крыму предложили международной общественности признать украинский национализм формой нацизма. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что украинская идеология национализма возникла не за один день, и за один день не исчезнет.

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе потребовал от международной общественности признать крайний украинский национализм формой нацизма.

Факельное шествие в Киеве
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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"Крайний, как они сами говорили – интегральный, украинский национализм перешел все грани и превратился в нацистское движение. Мы также постоянно видим его проявление и в современной Украине в создании добровольческих батальонов и различных политических структур, таких как "Правый сектор" (экстремистская организация, запрещенная в РФ), партия "Свобода", Радикальная партия", – сказал Иоффе РИА Новости.

Он подчеркнул, что эти организации – части "нацистского крайнего украинского национализма".

По словам Иоффе, международная общественность должна дать нацизму на Украине принципиальную оценку и назвать вещи своими именами.

"Нюрнбергский процесс прошел. В ближайшее время не предвидится подобного масштаба процессов. Поэтому правоведы должны подумать, как можно провести какое-то юридическое действие, привести доказательства, чтобы это вылилось в решение созданного органа, который должен быть наднациональным, надгосударственным", – добавил он.

Подписание манифеста украинскими националистами в Киеве. 16 марта 2017
© РИА Новости / Стрингер
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"Крестовый поход": националисты подготовили Украине два неприятных сюрприза
Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов предложил провести в Крыму международную конференцию, посвященную преступлениям бандеровцев, совершенным в разные годы. Константинов заявил, что Бабий Яр, Хатынь, Волынская резня, Одесса, Донбасс и блокада Крыма – это следствие одной преступной идеологии.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik отметил, что на Западе замечают проявления украинского национализма лишь в редких случаях – когда это выгодно самому Западу.

"Украинский интегральный национализм – это, по сути, не что иное, как проявление всех негативных античеловеческих явлений. И в Крыму об этом говорят уже многие годы, причем, говорили они об этом еще в период нахождения полуострова в составе украинского государства. Но на Западе привыкли закрывать глаза на факты украинского национализм. Хотя периодически, когда Украину необходимо поставить на место, некоторые страны Запада начинают припоминать Украине ее отношение к таким одиозным личностям, как Степан Бандера и (Роман) Шухевич", – сказал Иван Мезюхо.

В качестве примера он привел Польшу, отношения Украины с которой в последнее время стали достаточно напряженными.

"Та же Польша, чтобы поставить Украину на место, заявила недавно, что с Бандерой Украине не место в Евросоюзе. Польша понимает, что высшее украинское руководство сейчас полностью заражено антироссийским, античеловеческим украинским интегральным национализмом. Так же как понимает, что эти взгляды украинских политиков возникли не за один день, и за один день они не исчезнут. Однако в целом, я думаю, Запад продолжит вести по отношению к Украине политику двойных стандартов и не замечать факты", – отметил политолог.

По его мнению, проявление национализма у достаточно большой части украинского общества уже стало "болезнью".

"Что касается самой Украины, то, к сожалению, украинским интегральным национализмом сейчас в стране больна значительная часть общества. Конечно, их не большинство, но когда большое количество людей в каком-то непонятном националистическом экстазе кричит – "москаляку на гиляку" или "хто не скаче, той москаль", то это означает лишь одно: часть общества на Украине серьезно больна, и ее необходимо лечить… Хотя, что говорить, если в образовательной системе Украины сегодня заправляют националисты, переписывают в очередной раз учебники по истории, оболванивают собственное население, на "черное" говорят – "белое", на "белое" – "черное", полностью извращая факты истории Великой Отечественной войны", – заключил Иван Мезюхо.

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