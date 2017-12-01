Мнение о диалоге между УПЦ КП и РПЦ: вопрос поставлен, его надо рассмотреть

Патриарх Кирилл на открытии Архиерейского собора в Москве. 29 ноября 2017 года

Патриарх Кирилл на открытии Архиерейского собора в Москве. 29 ноября 2017 года

Непризнанный Киевский патриархат заявил, что готов вести диалог с РПЦ лишь о признании его автокефалии. Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что на таких условиях диалог между церквами вряд ли станет плодотворным.

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) готова к диалогу с Русской православной церковью с целью признания ее автокефалии, а не воссоединения, говорится в заявлении УПЦ КП.

Ранее сообщалось, что лидер непризнанного Киевского патриархата Филарет (Денисенко) написал письмо в адрес Архиерейского собора РПЦ. По словам председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополита Волоколамского Илариона это письмо было воспринято членами Архиерейского собора как свидетельство готовности начать переговоры о преодолении раскола, для ведения переговоров собором была сформирована комиссия.

Между тем, по словам пресс-секретаря УПЦ КП архиепископа Евстратия Зори, единственный диалог, который Филарет готов вести с РПЦ, – это о признании Москвой автокефалии Украинской церкви.

В заявлении УПЦ КП, обнародованном на сайте церкви, говорится, что Филарет написал письмо, рассчитывая, что оно станет шагом к признанию со стороны РПЦ автокефалии Киевского патриархата.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда. Это признанная всеми поместными православными церквами мира УПЦ Московского патриархата (УПЦ МП), а также самопровозглашенные УПЦ Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Существует также Украинская греко-католическая церковь.

Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что выполнение Русской православной церковью условия, выдвинутого УПЦ КП, вряд ли возможно.

"Признание автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата, то есть признание ее единственной канонической православной церковью на Украине, думаю, со стороны Русской православной церкви невозможно. Это означало бы сдачу всех позиций РПЦ на Украине", – считает Павел Святенков.

Также, по его предположению, мало шансов на начало между УПЦ КП и РПЦ такого диалога, который приведет к преодолению раскола – то есть, к объединению УПЦ КП и УПЦ МП в составе Русской православной церкви.

"Вопрос поставлен, наверное, с формальной точки зрения его следует рассмотреть, Архиерейский собор уже создал соответствующую комиссию. Но существует угроза, что даже если церкви (УПЦ КП и УПЦ МП – ред.) объединятся, то при нынешней ситуации на Украине следующим ходом будет одностороннее провозглашение автокефалии этой объединенной церкви. И эта церковь будет враждебна РПЦ и русскому народу и будет подчинена нынешнему враждебному России политическому режиму на Украине", – полагает Павел Святенков.

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