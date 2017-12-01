Эксперт о позиции КНДР по переговорам: у этой страны нет союзников

В Госдуме рассказали об условиях КНДР для начала переговоров с США. Политический аналитик Станислав Бышок рассказал в эфире радио Sputnik, почему в этом может помочь Россия.

В Пхеньяне не готовы отказаться от ядерной программы и подчеркивают, что их вынуждают "быть агрессивно настроенными", заявил РИА Новости депутат Госдумы Виталий Пашин, посетивший КНДР в составе делегации нижней палаты.

По его словам, Пхеньян готов к переговорам и неважно, в каком статусе: ядерной державы или "носителя".

Как отметил глава побывавшей в Пхеньяне делегации российских депутатов Казбек Тайсаев, власти КНДР готовы вести диалог по "дорожной карте", которая была предложена Россией. Он отметил, что в Пхеньяне понимают: выход из кризиса без России невозможен.

Северная Корея в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила четыре тысячи 475 километров, дальность — 950 километров.

Полет продолжался 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори. Она не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанное в среду устройство превосходит по своим характеристикам все предыдущие.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о мотивах поведения Северной Кореи: по его словам, многое объясняется тем, что у Пхеньяна нет союзников в военном понимании этого слова.

"КНДР — это страна, у которой нет союзников. Мы по умолчанию считаем, что это Китай, но официально у них нет никаких союзнических отношений. У Южной Кореи союзники — и США, и Япония. И когда все эти государства проводят многотысячные учения у берегов Северной Кореи, это не вызывает никакой реакции ни у кого, кроме самой Северной Кореи. А когда КНДР запустила ракету и та упала в океан вдали от населенных пунктов, это вызывало бурные протесты. Поэтому подход российской стороны справедлив: если вы хотите, чтобы КНДР прекратила такие свои действия, прекратите свои. Но США не хотят идти в эту сторону и только наращивают мощь в регионе. Поэтому логично, что для КНДР это единственный способ защитить себя от предполагаемой атаки", — сказал Станислав Бышок.

Станислав Бышок предположил, почему именно Россия может помочь в этой ситуации.

"КНДР граничит только с тремя странами. С одной (Южной Кореей) отношения воинственные, с Китаем — специфические. А преимущество России в этом процессе в том, что у нас очень маленький товарооборот с КНДР — мы с ними никак не связаны, кроме границы. У Москвы объективная, справедливая заинтересованность в деэскалации и безъядерном Корейском полуострове. У Китая все-таки позиция двоякая: с одной стороны, он частично присоединяется к санкциям, но, учитывая, что подавляющее большинство северокорейского экспорта идет именно в Китай, если бы они хотели совсем все это "прикрутить", они бы просто перестали покупать северокорейские товары. Позиция Китая понятна: он предполагает, что Вашингтон не остановится, если КНДР прекратит испытания, он будет требовать смены режима, а любой другой режим, вполне возможно, будет настроен на кооперацию с США, а не с Китаем", — предположил Станислав Бышок.

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