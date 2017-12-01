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"Шансов практически не было": военный эксперт о гибели подлодки "Сан-Хуан"

08:4701.12.2017
(обновлено: 09:55 01.12.2017)
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© AFP 2017 / Pablo VillagraВоенный в гавани Комодоро Ривадавия во время отправки норвежского судна Sophie Siem на поиски пропавшей аргентинской подлодки Сан-ХуанВоенный в гавани Комодоро Ривадавия во время отправки норвежского судна Sophie Siem на поиски пропавшей аргентинской подлодки Сан-Хуан
© AFP 2017 / Pablo Villagra
Аргентина признала гибель экипажа подлодки "Сан-Хуан". Военный эксперт Константин Сивков в эфире радио Sputnik предположил, где сейчас может находиться субмарина.

Аргентина приняла решение прекратить операцию по спасению подлодки "Сан-Хуан", не выходящей на связь с 15 ноября, сообщил официальный представитель ВМС страны Энрике Бальби.

Субмарина перестала выходить на связь на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. Подлодку, построенную в Германии, приняли в состав аргентинских ВМС в 1985 году. Запаса кислорода на "Сан-Хуане" хватает на шесть дней  в автономном режиме, а провизии – на 15.

Аргентинский военный во время пресс-конференции объявил, что время поиска моряков живыми превышено в два раза. За это время, отметил Бальби, следов подлодки и экипажа найдено не было. Он также подчеркнул, что были приложены максимальные усилия для определения местонахождения подлодки и спасения экипажа "Сан-Хуана".

Он также объявил, что в связи с прекращением операции по спасению членов экипажа на базу временно возвращаются три судна. Затем поиск субмарины, как отметил Бальби, будут продолжены с привлечением новых судов.

На этой неделе СМИ опубликовали последнее донесение с борта субмарины.

"Поток морской воды к аккумуляторам через вентиляционную систему вызвал короткое замыкание, в результате чего возник пожар, – говорится в сообщении. – Аккумуляторы в носовой части вышли из строя". Также в донесении говорилось, что подлодка погружается.

Было высказано предположение, что причиной катастрофы мог послужить взрыв на субмарине. В частности, аргентинские военные сообщили, что взрыв мог случиться в связи со скоплением водорода. Однако, как отметил представитель ВМС Аргентины, версий о том, почему мог скопиться водород, пока нет.

Член корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков в эфире радио Sputnik высказал свою версию, почему на подводной лодке мог скопиться водород.

"Эта подводная лодка не старая по меркам стран этого региона, ей 30 с небольшим лет. Вероятнее всего, причиной взрыва послужило то, что не были заменены изношенные аккумуляторные батареи, в результате чего накопился водород в отсеках и возникла взрывоопасная смесь водорода с воздухом, которая привела к взрыву. Это наиболее вероятная версия. Нельзя также исключить, что в результате неправильной эксплуатации или удара о дно сдетонировала боевая часть ракеты.  В этих условиях шансов у экипажа не было практически никаких", – считает Константин Сивков. 

Эксперт также высказал свои предположения о том, где сейчас может находиться подлодка.

"Если подводная лодка находилась на относительно небольших глубинах, и был удар о дно, то лодка лежит на дне на глубине в пределах 300-400 метров. Если это произошло в более глубоком месте, то она могла быть раздавлена водой", – сказал Константин Сивков.

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