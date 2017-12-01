Мнение: лишение RT аккредитации повышает градус отношений РФ и США

Маргарита Симоньян рассказала о последствиях лишения RT аккредитации в конгрессе США. Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik предположил, какими должны быть ответные меры.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сделала предположение, что американские СМИ в скором времени могут остаться без аккредитации в Госдуме и Совете Федерации.

"Что-то мне подсказывает, что американские СМИ сегодня останутся без аккредитации в Госдуме и Совфеде. И совсем не потому, что я там вчера выступала", – написала она в четверг на своем официальном канале в Telegram.

"Комитет корреспондентов радио и ТВ конгресса единогласно проголосовал за лишение нас аккредитации на основании того, что мы иноагенты. Единогласно, Карл! Я почти не застала Советский Союз, но, говорят, это выглядело именно так", – добавила она.

Ранее Минюст США поставил перед телеканалом RT America ультиматум: зарегистрироваться в двухдневный срок в качестве иностранного агента в США – или ему будет навязано уголовное дело.

Телеканал был вынужден согласиться на условия американского ведомства, чтобы продолжить работу в стране. Симоньян, комментируя решение RT, намекнула, что в Соединенных Штатах нет свободы слова.

"Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит", –приводит ее слова телеканал.

Позднее, 30 ноября, журналистов RT лишили аккредитации в американском конгрессе в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Лишение аккредитации вступило в силу немедленно.

Россия применила зеркальные меры в ответ на действия США. Федеральное собрание приняло закон, по которому иностранные СМИ могут признать иноагентами, если они получают финансовую поддержку от зарубежных стран или организаций. Документ вносит поправки в статью 6 закона от 27 декабря 1991 года "О средствах массовой информации".

Не реагировать в таких условиях нельзя, отметил в эфире радио Sputnik политолог, публицист Леонид Крутаков.

"Очевидно, что ограничение аккредитации ограничивает и возможности того или иного СМИ, особенно телевизионных, потому что им нужна картинка, спикеры, присутствие на месте событий. Понятно, что это не вопрос RT, а вопрос политических взаимоотношений США и России, поэтому ответ должен быть адекватным и практически моментальным. Потому что в противном случае это будет означать, что мы признаем, что действия США против RT не противоречат никаким нормам и так и должно быть. Думаю, сделают ответный шаг и ограничат американские СМИ, прежде всего, в их доступе в Думу и Совет Федерации. Безусловно, весь этот начатый американцами обмен ограничениями повышает градус противостояния в отношениях России и США. Но на это и рассчитывает глобалистская элита, которая сформировалась в США за последние 20 лет. Они не хотят уходить с арены, не хотят, чтобы Трамп выполнял свою программу", – сказал Леонид Крутаков.

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