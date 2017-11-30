Эксперт об оружии США на складах ИГ*: у американцев была "хитрая схема"

Оружие, захваченное сирийскими военными во время военной операции против боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в районах провинции Дейр-эз-Зор

Оружие, захваченное сирийскими военными во время военной операции против боевиков ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в районах провинции Дейр-эз-Зор

Сирийская армия нашла на складах ИГ* американское оружие, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Семен Багдасаров высказал мнение, что эти поставки перестали быть секретом - события в Сирии стали развиваться не так, как ожидали в Вашингтоне.

Сирийские военные обнаружили американское и европейское оружие в освобожденных от боевиков "Исламского государства"* районах провинции Дейр-эз-Зор, сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Как рассказал один из полевых командиров, легкие и тяжелые вооружения нашли в районах Аль-Ашара, Субейхан и Салихия на юго-востоке провинции. Среди них сотни различных снарядов, боеприпасов и образцов оружия, произведенных в западных странах.

Сирийский военный источник, который участвовал в операции по освобождению Дейр-эз-Зора, раннее сообщил РИА Новости, что на складах боевиков ИГ* в городе обнаружили большое количество оружия, в том числе винтовки, противотанковые комплексы и полевые пушки американского и израильского производства.

В октябре представители сирийской армии рассказывали об обнаружении на складах террористов в городе Меядин образцов вооружения из США, Бельгии, Великобритании и Израиля.

Военные отмечали, что к радикалам в Сирии попадает оружие, купленное по программе Пентагона помощи союзникам.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что у американцев была "хитрая схема" поставок оружия ИГ*.

"То, что американцы поставляли оружие "Исламскому государству"* – это не секрет. Дело в том, что схема их действий была следующей. Американцы исходили из того, что есть некая организация ИГ*, которую поддерживает ряд кочевых суннитских племен в провинции Дейр-эз-Зор, в Ракке, и если этим племенам поставлять оружие, то с его помощью "Исламское государство"* рано или поздно возьмет Дамаск, а когда это произойдет, потом его просто перекупить. Вот такая была хитрая схема. Но потом все оказалось не так просто. И американцы только тогда поняли, что надо что-то делать прямо противоположное", — сказал Семен Багдасаров.



* Террористическая организация, запрещенная в России.

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