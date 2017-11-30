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Политик: Киев грозит санкциями России, почувствовав охлаждение Запада

18:5330.11.2017
(обновлено: 18:55 30.11.2017)
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© Фото : сайт строительства Крымского мостаЗавершение работ по установке по установке автодорожной арки Крымского моста. 13 октября 2017Завершение работ по установке по установке автодорожной арки Крымского моста. 13 октября 2017
© Фото : сайт строительства Крымского моста
Компании, связанные со строительством моста в Крым, попадут под санкции, заявили в Киеве. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил, что украинские политики вынуждены привлекать к себе внимание Запада новыми громкими заявлениями.

Все компании, привлеченные к строительству моста в Крым, попадут под международные санкции. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала "112 Украина".

Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. 13 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Политолог: с мостом в Крым Украина переборщила
"Это четкая позиция наших американских и европейских партнеров, это серьезный аргумент", – пояснил глава украинского Минюста. Он также пообещал, что операции "с украинским имуществом" на территории Крыма получат оценку в международных судах.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал Запад остановить возведение моста через Керченский пролив, усилив санкционное давление на Россию. По его словам, строительство негативно влияет на экономику страны и мешает проходу судов в украинские порты.

В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко выразил мнение, что Киев вынужден привлекать к себе внимание Запада новыми громкими заявлениями.

"Украине, откровенно говоря, "пришел конец" – охлаждение Евросоюза. И это стало холодным душем для украинских чиновников, заставило их задуматься над тем, что их ждет дальше. А дальше их ждут серьезные проблемы – транш МВФ не поступает, реформ нет, нищета населения увеличивается. Поэтому нужно делать громкие заявления. Но какие бы заявления Украина ни делала, она не является организатором повестки дня Европы и США. Для России все эти санкции были очевидными, потому что воюют не с позицией России, а воюют против России, против ее благополучия, против российского народа. Мы к этому должны относиться философски и продолжать свое дело", – сказал Вадим Колесниченко.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.

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