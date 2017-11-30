Политик: Киев грозит санкциями России, почувствовав охлаждение Запада

Все компании, привлеченные к строительству моста в Крым, попадут под международные санкции. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко в эфире телеканала "112 Украина".
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал Запад остановить возведение моста через Керченский пролив, усилив санкционное давление на Россию. По его словам, строительство негативно влияет на экономику страны и мешает проходу судов в украинские порты.
В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко выразил мнение, что Киев вынужден привлекать к себе внимание Запада новыми громкими заявлениями.
"Украине, откровенно говоря, "пришел конец" – охлаждение Евросоюза. И это стало холодным душем для украинских чиновников, заставило их задуматься над тем, что их ждет дальше. А дальше их ждут серьезные проблемы – транш МВФ не поступает, реформ нет, нищета населения увеличивается. Поэтому нужно делать громкие заявления. Но какие бы заявления Украина ни делала, она не является организатором повестки дня Европы и США. Для России все эти санкции были очевидными, потому что воюют не с позицией России, а воюют против России, против ее благополучия, против российского народа. Мы к этому должны относиться философски и продолжать свое дело", – сказал Вадим Колесниченко.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по нему запланировано на декабрь 2018 года.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!