Военный эксперт: РЛС "Воронеж-СМ" в Крыму увидит любое движение "супостата"

РЛС "Воронеж-СМ" разместят в Крыму в 2018-2019 годах. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков отметил, что система входит в комплекс дальнего радиолокационного мониторинга, а диапазон дает возможность собрать максимум информации о цели.

Радиолокационная система "Воронеж-СМ" будет размещена в Крыму в 2018-2019 годах, сообщил глава совета директоров компании "РТИ", разработчика этих РЛС, Сергей Боев.

В отличие от устаревшего "Днепра", который начали разрабатывать еще в середине 50-х годов, "Воронеж-СМ" – это перспективная станция новейшего поколения с высокой точностью обнаружения целей.

Индексы означают длину волн, на которых они работают: М – метровый диапазон, ДМ – дециметровый, СМ – сантиметровый. Радар сантиметрового диапазона способен собрать максимум информации о любой цели, попавшей в зону покрытия.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков отметил, что система входит в комплекс дальнего радиолокационного мониторинга.

"Станции наблюдают за целями, которые находятся над поверхностью за шесть тысяч километров. Индекс СМ говорит о том, что данная радиолокационная станция еще может отслеживать такие цели, как крылатые ракеты, низко летящие над поверхностью моря или суши. Она войдет в единую систему авиационной обстановки, которая у нас создается – в эшелонированную систему ПВО и ПРО. Ее строительство планируется закончить к 2020 году. Станции, таким образом, перекроют регион Черного моря, вплоть до баз в Сирии – Хмеймим и Тартус тоже будут обозреваться этой РЛС, а также все базы НАТО. То есть любое телодвижение супостата мы будем наблюдать достаточно хорошо", – сказал Алексей Леонков.

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