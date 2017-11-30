Военный эксперт: РЛС "Воронеж-СМ" в Крыму увидит любое движение "супостата"

Радиолокационная система "Воронеж-СМ" будет размещена в Крыму в 2018-2019 годах, сообщил глава совета директоров компании "РТИ", разработчика этих РЛС, Сергей Боев.
Индексы означают длину волн, на которых они работают: М – метровый диапазон, ДМ – дециметровый, СМ – сантиметровый. Радар сантиметрового диапазона способен собрать максимум информации о любой цели, попавшей в зону покрытия.
В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков отметил, что система входит в комплекс дальнего радиолокационного мониторинга.
"Станции наблюдают за целями, которые находятся над поверхностью за шесть тысяч километров. Индекс СМ говорит о том, что данная радиолокационная станция еще может отслеживать такие цели, как крылатые ракеты, низко летящие над поверхностью моря или суши. Она войдет в единую систему авиационной обстановки, которая у нас создается – в эшелонированную систему ПВО и ПРО. Ее строительство планируется закончить к 2020 году. Станции, таким образом, перекроют регион Черного моря, вплоть до баз в Сирии – Хмеймим и Тартус тоже будут обозреваться этой РЛС, а также все базы НАТО. То есть любое телодвижение супостата мы будем наблюдать достаточно хорошо", – сказал Алексей Леонков.
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