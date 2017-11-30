Клинцевич: США уверовали в свое "суперменство", не понимая – мир изменился

О проблемах и перспективах налаживания международного взаимодействия в борьбе с терроризмом в эфире радио Sputnik рассказал сенатор Франц Клинцевич.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что налаживанию эффективной борьбы с международным терроризмом мешают как политические разногласия между странами, так и амбиции отдельных политиков.

В эфире радио Sputnik Франц Клинцевич также отметил, что есть все основания считать спецслужбы ряда западных стран причастными к деятельности террористических группировок.

"Сначала был опыт с афганскими талибами, затем появилась искусственно выращенная "Аль-Каида"*, потом появился ИГИЛ*. Это не возникло в одночасье, это высокопрофессиональная, очень классифицированная работа. Хотя, конечно, не каждая страна решится на такие безнравственные действия. Люди, которые принимали эти решения, нравственных ограничений не имеют. Они отстаивали интересы своей страны, не думая об остальном мире. Просто они живут по такому принципу. Ведь в последнее время о том, что американцы – "супермены", первые лица США говорили напрямую. Американцы уверовали в свое "суперменство", не понимая, что мир изменился. И что в мире много стран, которые будут отстаивать свой суверенитет, и людей, которые с достоинством относятся к себе", – сказал сенатор.

Он отметил, что России удалось добиться огромного успеха в борьбе с формированиями ИГ* на территории Сирии.

"В Сирии мы решили главную проблему. Этой гидре международного терроризма в лице ИГИЛ* были отрезаны головы. Туловище еще осталось, поэтому головы могут отрасти, потому что питательная среда в виде поддержки западных спецслужб остается. Но то, что уже сделано – очень важно, это большой успех", – сказал Франц Клинцевич.

По его мнению, помехой для сотрудничества разных стран в борьбе с терроризмом зачастую также являются безответственные политики.

"Когда возникает острая необходимость, появляется серьезная информация, которая не требует публичности, спецслужбы находят возможности и контактируют. Так же, как и военные. Каналы связи есть, они работают. Зачастую безответственные политики мешают выстроить отношения, провести серьезные операции. На уровне профессионалов координация есть, эту работу надо усилить", – считает Франц Клинцевич.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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