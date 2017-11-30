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Эксперт: "Илья Муромец" эффективно решит вопросы безопасности в Арктике

16:5530.11.2017
(обновлено: 16:56 30.11.2017)
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© Фото : Игорь ОсочниковЛедокол Илья МуромецЛедокол Илья Муромец
© Фото : Игорь Осочников
Новейший дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" передан ВМФ. В эфире радио Sputnik капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев назвал это судно достижением отечественной судостроительной промышленности.

Государственные испытания новейшего ледокола Илья Муромец
© Фото : пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи"
Эксперт рассказал о возможностях ледокола "Илья Муромец"
В Санкт-Петербурге состоялась церемония подъема флага на дизель-электрическом ледоколе нового поколения проекта 21180 "Илья Муромец", который построен для ВМФ России.

"Главное командование с удовлетворением отмечает, что в очередной раз в строгом соответствии с контрактом мы получаем судно. Более 30 лет флот не получал суда этого класса", – сказал на церемонии заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению Виктор Бурсук.

Ледокол "Илья Муромец" заложили на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года и спустили на воду в июне 2016 года. Судно войдет в состав Арктической группировки ВМФ. Его длина – 85 метров, ширина – 20 метров, осадка – 7 метров, скорость – 15 узлов, ледопроходимость – 1 метр. Экипаж ледокола будет состоять из 32 человек. Ледокол оборудован краном грузоподъемностью 26 тонн и вертолетной площадкой в носовой части.

Ледокол Илья Муромец
© Фото : пресс-служба "Адмиралтейских верфей"
Военный эксперт: "Илья Муромец" – разноплановый боевой ледокол для Арктики
Проект 21180 – это новое поколение ледоколов с новыми принципами электродвижения и современной энергетической установкой. Винторулевые колонки ледокола вынесены на внешнюю поверхность корпуса и могут вращаться на 360 градусов, что позволяет "Илье Муромцу" двигаться в любом направлении и быстро менять курс.

Председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев считает создание судна достижением отечественной судостроительной промышленности.

"Проектирование и строительство новейшего ледокола "Илья Муромец" – это достижение отечественной судостроительной промышленности. Во-первых, его строили меньше двух лет. Второй уникальный момент: это судно ледокольного типа многофункционально: оно может не только осуществлять буксировку судов неледового класса, но и самостоятельно проводить экспедиции, тушить пожары на аварийных объектах на море, доставлять грузы, а также может брать на борт большое количество людей. У судна есть еще одна уникальная способность – высокая автономность плавания. У нас были суда ледового класса, их более тридцати, они служили на флоте, в морской пограничной охране, но они не обладали такой автономностью. "Илья Муромец" – а у нас будет построено порядка восьми таких судов – может 12 тысяч миль преодолевать без дозаправки, без дополнительного материально-технического обеспечения. Арктика при наличии таких судов будет осваиваться еще более успешно. И самый главный вопрос – обороны и безопасности – с помощью таких ледокольных судов будет решаться более эффективно", – сказал Михаил Ненашев в эфире радио Sputnik.

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